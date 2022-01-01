الهند: مقتل وإصابة العشرات في تدافع بضريح هندوسي بإقليم كشمير

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عنصر أمن يقوم بدورية في سوق في سريناغار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بعد مقتل خمسة جنود في كشمير الهندية

قُتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 13 آخرون بجروح في تدافع وقع فجر السبت في ضريح هندوسي في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير. وضريح "ماتا فايشنو ديفي" هو أحد أقدس الأماكن الهندوسية في شمال الهند إذ يزوره يوميا عشرات آلاف المؤمنين للصلاة فيه.

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قال مسؤول حكومي هندي إن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح في تدافع وقع فجر السبت في ضريح هندوسي في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير.

وقال المسؤول طالبا لوكالة الأنباء الفرنسية عدم نشر اسمه إن "ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح".

وأضاف أن "الحصيلة قد تكون أكبر إذ إن الطريق المؤدية إلى الضريح الواقع أعلى تلة كانت مزدحمة بمؤمنين يحاولون زيارته لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة العام الجديد".

وسارع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى التعبير عن أسفه للحادث وقدم التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال مودي في تغريدة على تويتر "أنا حزين للغاية للخسائر في الأرواح"، مضيفا أنه يتابع تفاصيل هذه الحادثة مع المسؤولين المحليين.

وضريح "ماتا فايشنو ديفي" هو أحد أقدس الأماكن الهندوسية في شمال الهند إذ يزوره يوميا عشرات آلاف المؤمنين للصلاة فيه.

وأكد حصيلة القتلى مسؤول آخر في إدارة الكوارث، مشيرا إلى أن التدافع وقع قرابة الساعة 2:45 من فجر السبت (21:15 ت غ الجمعة).

وقال إن "الحكومة أمرت بإجراء تحقيق رفيع المستوى في حادث التدافع في ضريح ماتا فايشنو ديفي".

فرانس24/ أ ف ب

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