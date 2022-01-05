كازاخستان: فرض حالة الطوارئ في البلاد بعد اندلاع مظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الغاز

فرض حالة الطوارئ في كازاخستان على خلفية احتجاجات غير مسبوقة عقب رفع أسعار الغاز.

في خضم اضطرابات غير مسبوقة بعد زيادة في أسعار الغاز، أعلنت كازاخستان الأربعاء حالة الطوارئ على كامل أراضيها بعد اندلاع مظاهرات عنيفة تحولت إلى أعمال شغب. ودخل عدد من المتظاهرين الأربعاء مبنى الإدارة الرئيسي لبلدية ألماتي العاصمة الاقتصادية لكازاخستان واستولوا على هراوات ودروع للشرطة. وأجبرت الاحتجاجات الرئيس قاسم جومارت توكاييف على إقالة الحكومة.

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أفادت وسائل الإعلام الروسية "انترفاكس" و"تاس" و"ريا نوفوستي" الأربعاء نقلًا عن بيان أورده التلفزيون الحكومي لدولة كازاخستان بأنها أعلنت حالة الطوارئ على كامل أراضيها بعدما اندلعت تظاهرات إثر ارتفاع سعر الغاز وتحوّلت إلى أعمال شغب.

وسبق أن أُعلنت حالة الطوارئ محليًا في المناطق التي شهدت تظاهرات، الماتي العاصمة الاقتصادية للبلاد ومحافظة مانجيستاو والعاصمة نورسلطان.

واقتحم متظاهرون الأربعاء مبنى الإدارة الرئيسي لبلدية ألماتي العاصمة الاقتصادية لكازاخستان التي تشهد اضطرابات غير مسبوقة بعد زيادة في أسعار الغاز. فيما فرضت السلطات حالة الطوارئ في البداية في عدة مناطق بينها العاصمة نور سلطان.

وأطلقت الشرطة قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع ضد حشد من آلاف المتظاهرين لكنها لم تنجح في منعهم من دخول المبنى، حسب صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية. واستولى المتظاهرون على هراوات ودروع للشرطة.

وأدت هذه المظاهرات بما فيها تلك التي تم تفريقها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ليل الثلاثاء الأربعاء من قبل الشرطة في ألماتي، إلى إقالة الحكومة بقرار من الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وتعطلت منصات التواصل الكبرى واتساب وتلغرام وسيغنال في كازاخستان الأربعاء بينما حجبت مواقع وسائل الإعلام المستقلة على ما يبدو.

وعانت كازاخستان، أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى اعتاد في الماضي على معدلات نمو من رقمين، من تبعات انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية في روسيا مما أدى إلى انخفاض قيمة التنغي الكازاخستاني وتضخم قوي.

وتعتمد منطقة مانجيستاو على الغاز الطبيعي المسال كمصدر رئيسي لوقود السيارات وأي زيادة في سعره تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية التي بدأت بالفعل في الارتفاع منذ بداية جائحة كوفيد-19.

حالة طوارئ وحظر تجول

وأُعلنت حالة الطوارئ حتى 19 كانون الثاني/يناير في مناطق عدة بما في ذلك العاصمة الاقتصادية ألماتي حيث سيسري حظر تجول من الساعة 23,00 حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأربعاء إن أكثر من مئتي شخص اعتقلوا لانتهاكهم النظام العام.

وأضافت أن 95 شرطيا جرحوا خلال هذه التظاهرات النادرة في هذا البلد الاستبدادي الغني بالمحروقات. وقالت وزارة الداخلية الكازاخستانية في بيان إن المتظاهرين "انجرفوا في القيام باستفزازات" عبر قطع الطرق وحركة السير، و"بالإخلال بالنظام العام".

وبدأت حركة الاحتجاج الأحد بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن غربي البلاد، قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة على شواطئ بحر قزوين، ثم إلى ألماتي.

وحاولت الحكومة في البداية تهدئة المتظاهرين لكن من دون جدوى، عبر الموافقة على خفض سعر الغاز الطبيعي المسال وتثبيته عند 50 تنغ (0,1 يورو) للتر الواحد في المنطقة، مقابل 120 في بداية العام.

وقال التلفزيون الكازاخستاني الأربعاء إن مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤولا آخر اعتقلا في منطقة مانجيستاو حيث تقع جاناوزن. وأضاف أنهما متهمان بـ "زيادة سعر الغاز دون سبب"، مما "أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء.

فرانس24/ أ ف ب

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