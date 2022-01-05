كازاخستان: مئات الموقوفين في احتجاجات أعقبت رفع أسعار الوقود والرئيس يقيل الحكومة

في مظاهرات ضد رفع أسعار الغاز أجبرت الرئيس قاسم جومارت توكاييف على إقالة الحكومة، اعتقلت الشرطة الكازاخستانية ليل الثلاثاء الأربعاء أكثر من مئتي شخص وأعلنت جرح عشرات من أعوانها. ومنذ بدء الاحتجاجات الأحد، حاولت حكومة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، دون جدوى تهدئة المتظاهرين عبر الموافقة على خفض سعر الغاز الطبيعي المسال.

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في خضم احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز هزت مدنا عدة من البلاد، قالت الشرطة في كازاخستان الأربعاء إنها اعتقلت أكثر من مئتي شخص وأعلنت إصابة عشرات من أفرادها بجروح.

وأدت هذه المظاهرات بما فيها تلك التي تم تفريقها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ليل الثلاثاء الأربعاء من قبل الشرطة في ألماتي، إلى إقالة الحكومة بقرار من الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وأُعلنت حالة الطوارئ حتى 19 كانون الثاني/يناير في مناطق عدة بما في ذلك العاصمة الاقتصادية ألماتي حيث سيسري حظر تجول من الساعة 23,00 حتى الساعة السابعة بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأربعاء إن أكثر من مئتي شخص اعتقلوا لانتهاكهم النظام العام.

وأضافت أن 95 شرطيا جرحوا خلال هذه التظاهرات النادرة في هذا البلد الاستبدادي الغني بالمحروقات.

وقالت وزارة الداخلية الكازاخستانية في بيان إن المتظاهرين "انجرفوا في القيام باستفزازات" عبر قطع الطرق وحركة السير، و"بالإخلال بالنظام العام".

رفض لرفع الأسعار

وبدأت حركة الاحتجاج الأحد بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن غربي البلاد، قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة على شواطئ بحر قزوين، ثم إلى ألماتي.

وحاولت الحكومة في البداية تهدئة المتظاهرين لكن من دون جدوى، عبر الموافقة على خفض سعر الغاز الطبيعي المسال وتثبيته عند 50 تنغ (0,1 يورو) للتر الواحد في المنطقة ، مقابل 120 في بداية العام.

وقال التلفزيون الكازاخستاني الأربعاء إن مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤولا آخر اعتقلا في منطقة مانجيستاو حيث تقع جاناوزن. وأضاف أنهما متهمان ب "زيادة سعر الغاز دون سبب"، مما "أدى إلى احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد".

فرانس24/ أ ف ب

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