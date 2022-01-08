كازاخستان: توقيف الرئيس السابق لجهاز الأمن بتهمة "الخيانة" وواشنطن تحث موظفيها على مغادرة البلاد

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الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي الكازاخستاني كريم ماسيموف 4 ديسمبر / كانون الأول 2015، في بكين.

على خلفية المظاهرات التي بدأت منذ الأحد الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني في كازاخستان في بيان السبت أن رئيسه السابق كريم ماسيموف اعتقل بتهمة الخيانة. ومن جهة أخرى، حثت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة موظفيها غير الأساسيين في قنصليتها في ألماتي على مغادرة كازاخستان.

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بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد، قال جهاز الأمن الوطني في كازاخستان في بيان السبت، إن رئيسه السابق كريم ماسيموف اعتقل بتهمة الخيانة. وأوضحت "لجنة الأمن الوطنية" أن مديرها السابق اعتقل الخميس بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة.

وأوضح البيان "في 06 كانون الثاني/يناير من العام الجاري فتحت لجنة الأمن الوطنية تحقيقا أوليا بتهمة الخيانة العظمى". وأضاف "في اليوم نفسه أوقف المدير السابق للجنة الأمن الوطنية ك. ك. ماسيموف وأودع مركزا للاعتقال الموقت مع أشخاص آخرين".

وكان كريم كاجيمكانولي ماسيموف حليف الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف والمقرب منه، أقيل من منصبه كرئيس لمصرف "كي ان بي" خلال الأسبوع الجاري بعد أعمال شغب نجمت عن زيادة في أسعار الغاز.

واشنطن تحث موظفيها على مغادرة البلاد

من جانبها، سمحت واشنطن للموظفين غير الأساسيين في القنصلية الأمريكية في ألماتي بمغادرة كازاخستان، وفقا لما أعلنته الجمعة وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "وافقت الوزارة على المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين من القنصلية العامة في ألماتي وأفراد عائلات جميع الموظفين" في هذه القنصلية.

وتهز كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى حركة احتجاج بدأت الأحد في المقاطعات بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت إلى مدن أخرى وخصوصا إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث تحولت التظاهرات إلى أعمال شغب أدت إلى سقوط قتلى.

ورفض رئيس البلاد قاسم جومرت توكاييف الجمعة أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بـ"إطلاق النار بهدف القتل" لوضع حد لأعمال الشغب.

وأدت أعمال الشغب التي تخللها تبادل إطلاق نار بأسلحة نارية، إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح بحسب السلطات.

وأعلنت الشرطة سقوط 18 قتيلا و748 جريحا في صفوفها. واعتقل أكثر من 3800 شخص في جميع أنحاء البلاد، حسب أحدث الأرقام التي بثها التلفزيون.

لكن لم يتسن التأكد من هذه الارقام بشكل مستقل ولم تدل الحكومة بأي حصيلة للمدنيين غير المتظاهرين.

فرانس24/ أ ف ب

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