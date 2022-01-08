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من هو قاسم جومرت توكاييف رئيس كازاخستان الذي أمر "بإطلاق النار بهدف القتل" على المتظاهرين؟

الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف خلال مؤتمر ميونيخ الأمني ​​السادس والخمسين (MSC) في ميونيخ، جنوب ألمانيا، 15 فبراير/ شباط 2020 © أ ف ب

كان قاسم جومرت توكاييف مجاورا للرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف لمدة عشرين عاما. وبين عامي 1999 و2003 أصبح توكاييف أول رئيس للوزراء، ليتم تعيينه فيما بعد كوزير للخارجية حتى عام 2008. كما تم تعيينه مرتين كرئيس لمجلس الشيوخ الكازاخستاني. وحين قرر نزارباييف التنحي عن منصبه في 2019، وجد توكاييف نفسه رئيسا مؤقتا لبلاده حتى تم انتخابه رئيسا رسميا في 2020. وأثارت تصريحات توكاييف الأخيرة "بإطلاق النار بهدف القتل" على المتظاهرين في الاحتجاجات التي اندلعت منذ الأحد الماضي، موجة من الانتقادات الدولية.