باكستان: مصرع العشرات بينهم أطفال بعدما حاصرتهم عاصفة ثلجية داخل سياراتهم قرب إسلام آباد

أشخاص يقفون بجوار سيارات عالقة تحت الأشجار المتساقطة على طريق ثلجي، في موري، شمال شرق إسلام أباد، باكستان، 8 يناير/ كانون الثاني 2022

أعلنت السلطات الباكستانية السبت أن نحو 21 شخصا على الأقل توفوا داخل سياراتهم بعدما حاصرتهم عاصفة ثلجية على بعد 70 كلم شمال شرق العاصمة إسلام آباد. وأعلن وزير الإعلام فؤاد شودهري تسجيل تساقط قياسي للثلوج في الساعات الـ48 الأخيرة لم تشهده المنطقة خلال عقود. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن "صدمته وغضبه"، كما أمر بفتح تحقيق في الحادث.

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توفي ما لا يقل عن 21 شخصاً بينهم أطفال في باكستان بعدما علقوا في زحمة سير خانقة تسبب بها اندفاع عشرات آلاف الزوار نحو مدينة شهدت تساقطا كثيفا للثلوج بحسب ما أعلنت السلطات السبت.

نشرت خدمات الطوارئ الباكستانية لائحة بأسماء 21 شخصا لقوا مصرعهم من بينهم شرطي وزوجته وأولادهما الستة. وأوضح المتحدث باسم إقليم البنجاب حسان خوار أنهم توفوا من شدة الصقيع في سيارتهم.

احتمال التسمم بأكسيد الكربون داخل سياراتهم

وليس واضحا بعد إن كان الضحايا الآخرون ومن بينهم خمسة أفراد من أسرة واحدة أيضا قد توفوا في ظروف مماثلة، أو بسبب تسمم بأكسيد الكربون الذي تنشقوه في سياراتهم.

وأكد وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد أن الجيش يعمل على فتح الطرق وإنقاذ آلاف الأشخاص الذين ما زالوا عالقين قرب موري على بعد 70 كلم شمال شرق العاصمة إسلام آباد.

وتم تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارات متوقفة الواحدة ملتصقة بالأخرى وعلى سطوحها كثافة ثلوج لا تقل سماكتها عن متر واحد.

وأكد السائح بابار خان الذي علق لساعات في سيارته في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية أن "تساقط الثلوج الكثيف أدى إلى قطع طرق وتسبب بزحمة سير خانقة". وأضاف "أغلقت الطرق أيضا بسبب سقوط أشجار في أماكن عديدة".

وتوقع مركز الأرصاد الجوية الباكستاني تساقطا كثيفا للثلوج في المنطقة حتى بعد ظهر الأحد.

وأعلن وزير الإعلام فؤاد شودهري تسجيل تساقط قياسي للثلوج في الساعات الـ48 الأخيرة لم تشهده المنطقة خلال عقود.

حزن وغضب

منذ أيام يتم نشر العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في باكستان تظهر سياحا يلهون بالثلج في محيط موري، المدينة التي بناها البريطانيون في القرن التاسع عشر.

وأعلنت سلطات البنجاب موري "منطقة منكوبة" وطلبت من السكان عدم التوجه إلى هناك.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن صدمته وغضبه.

وكتب على حسابه على تويتر أن "تساقط الثلوج بشكل غير مسبوق واندفاع أشخاص تنقّلوا بدون أخذ أحوال الطقس في الاعتبار، شكلا مفاجأة لإدارة المنطقة".

وأضاف "أمرت بإجراء تحقيق وسأتخذ إجراءات صارمة لضمان منع حدوث مآس مماثلة".

رئيس وزراء باكستان عمر خان Shocked & upset at tragic deaths of tourists on road to Murree. Unprecedented snowfall & rush of ppl proceeding without checking weather conditions caught district admin unprepared. Have ordered inquiry & putting in place strong regulation to ensure prevention of such tragedies. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 8, 2022

حذرت السلطات في عطلة نهاية الأسبوع الفائت من زحمة الزوار في موري ولكن ذلك لم يمنع عددا من سكان إسلام آباد من التقاطر إلى هناك مرة أخرى.

وأكد السائح عثمان عباسي لوكالة الأنباء الفرنسية في اتصال هاتفي أن "الناس يواجهون حالة رهيبة".

وقال "لا يعاني السياح من مشاكل خطرة فحسب بل أيضا السكان المحليون".

وأشار إلى أن "قوارير الغاز استنزفت، ولم يعد هناك مياه للشرب في معظم الأحياء، فبعضها تحول جليدا أو أتلف الصقيع طرق إمدادها" لافتا إلى نقص بالمواد الغذائية في الفنادق.

تعلو موري 2300 متر عن سطح البحر وتقع على تلال عدة وتشهد طرقها الضيقة ازدحاما وخصوصا في الطقس الجيد.

وأكد شيخ رشيد أحمد أن سكان المدينة استضافوا العديد من الزوار وزودوا العالقين في الزحمة البطانيات والغذاء.

وأشار إلى أن المدارس والمقار الإدارية تستضيف منكوبين.

فرانس24/ أ ف ب

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