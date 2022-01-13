ريبورتاج: هل ما حدث في كازاخستان ثورة على نظام الحكم؟

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يتساءل العديد من المتخصصين بعد عشرة أيام من الأحداث التي هزت كازاخستان، هل ما حدث ثورة على نظام الحكم؟ هذا السؤال ما يزال مطروحا بعد أكثر من 10 أيام على بدء الاحتجاجات في ألماتي. بين 5 و6 كانون الأول/يناير وقعت في المدينة أعمال نهب وتلاها تناثر للجثث في أماكن عدة، تُذهل إحدى المواطنات لهول ما رأت متسائلة عمن لديه المصلحة في زعزعة استقرار البلاد. في حين أن الرواية الرسمية، حسب المحطة التلفزيونية "ألماتي تي في" التابعة للدولة، أشارت إلى حدوث هجوم إرهابي. هذه الرواية لم يصدقها عقيد سابق في أجهزة الأمن الكازخستانية، نافيا وجود أي إرهابي. وبعيدا عن هذه الروايات المتناقضة، دعت منظمة العفو الدولية كازاخستان إلى تقديم حصيلة حول الضحايا المدنيين والتي لم يتم تقديرها حتى الآن.