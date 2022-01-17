بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: نادال إلى الدور الثاني دون صعوبة وأنس جابر تنسحب بسبب الإصابة

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مر الإسباني رافايل نادال بسهولة إلى الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بعد فوز سهل أمام الأمريكي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2. ويأمل الإسباني في الظفر مرة أخرى بهذه البطولة التي فاز بها مرة واحدة فقط رغم وصوله 4 مرات إلى النهائي. ويغيب عن هذه الدورة نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالمياً، بعد ترحيله الأحد من ملبورن بسبب عدم تلقيه التلقيح ضد فيروس كورونا. ولدى السيدات، فازت اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-3 و6-3، فيما انسحبت التونسية أنس جابر قبل مباراتها في الدور الأول مع الإسبانية نوريا باريساس بسبب إصابة في الظهر.

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بدأ الإسباني رافايل نادال المصنف سادساً مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بقوة من خلال فوزه السهل الاثنين على الأمريكي ماركوس جيرون 6-1 و6-4 و6-2.

واحتاج الإسباني البالغ 35 عاما إلى ساعة و49 دقيقة لحسم بطاقته إلى الدور الثاني في هذه البطولة التي خسرت بطلها الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالمياً بعد ترحيله الأحد من ملبورن على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله إلى أستراليا قبل إلغاء تأشيرته على دفعتين.

وكان نادال راضياً عما قدمه في أول مبارياته في ملبورن بارك، قائلاً "مستواي يتحسن. من الصعب القول أين أصبحت مقارنة بأفضل مستوياتي. يجب التعامل مع الأمر كل يوم على حدة وأن أتقبل بأن الأمور ليست جيدة طيلة الوقت، مع الإبقاء على إيجابيتي من أجل اللعب بطاقة جيدة...".

ومرت 13 ستة منذ تتويج "الماتادور" بلقبه الوحيد في ملبورن عام 2009، رغم وصوله بعد ذلك إلى المباراة النهائية أربع مرات.

واستعد الإسباني بأفضل طريقة ممكنة بإحرازه لقب دورة ملبورن، في أولى مشاركته في دورة رسمية منذ أوائل أب/أغسطس الماضي قبل أن يبتعد قرابة خمسة أشهر عن المنافسات بسبب الإصابة.

عاد بطل رولان غاروس 13 مرة وشارك في دورة استعراضية في أبو ظبي في كانون الأول/ديسمبر الفائت، أصيب على إثرها بفيروس كورونا لدى عودته إلى بلاده، قبل أن يتعافى ويتوجه إلى ملبورن.

ويأمل نادال الاستفادة على أكمل وجه من غياب جوكوفيتش عن البطولة التي توج الصربي بلقبها تسع مرات، من أجل الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه مع المصنف أول عالمياً وغريمه السويسري الغائب عن البطولة روجيه فيدرر (20 لقباً).

وسيكون الاختبار التالي للإسباني في مواجهة الفائز من مباراة الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس والألماني يانيك هانفمان.

وفي أبرز النتائج عند الرجال، بلغ الدور الثاني الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع بفوزه على الأمريكي براندون ناكاشيما 4-6 و6-2 و7-6 (7-5) و6-3، والكندي دينيس شابوفالوف الرابع عشر بفوزه على الصربي لاسلو دييري 7-6 (7-3) و6-4 و3-6 و7-6 (7-3).

تأهل سهل لأوساكا وانسحاب جابر

وعند السيدات، بدأت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة 13 حملة الدفاع عن لقبها بشكل جيد من خلال الفوز على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-3 و6-3، فيما انسحبت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة قبل مباراتها في الدور الأول مع الإسبانية نوريا باريساس بسبب إصابة في الظهر بحسب ما أعلن المنظمون.

وبعد موسم مضطرب واعتكافها لفترة بسبب وضعها الذهني ما أدى إلى تراجعها في تصنيف المحترفات، تأمل أوساكا (24 عاماً) أن تذهب في ملبورن حتى النهاية وإحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثالثة في مسيرتها ورفع عدد ألقابها الكبرى إلى خمسة (توج مرتين ببطولة فلاشينغ ميدوز).

وضربت اليابانية بقوة وتقدمت في المجموعة الأولى 5-صفر في طريقها لحسم اللقاء في 68 دقيقة ضد منافسة "لا أعرف عنها الكثير" بحسب ما أفادت، مضيفة "لقد لعبت بشكل رائع وقاتلت على كل كرة. أنا سعيدة وحسب بوجودي هنا. يراودني شعور خاص دائماً بالعودة إلى هنا".

وتلتقي أوساكا في الدور الثاني الأمريكية ماديسون برنغل التي تغلبت على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 6-1 وصفر-6 و5-صفر ثم بالانسحاب.

وبعدما حظيت بشرف أن تكون صاحبة أول إرسال على ملعب رود لايفر أرينا في نسخة هذا العام، انحنت الألمانية تاتيانا ماريا أمام اليونانية ماريا ساكاري الخامسة التي خرجت منتصرة 6-4 و7-6 (7-2).

ورغم أنها ما زالت متأثرة بإصابتها مؤخراً بفيروس كورونا، لم تجد البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنسيتش المصنفة 22 صعوبة بالتأهل إلى الدور الثاني بفوزها على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-4 و6-3.

كما تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة عشرة بفوزها على الفرنسية الأخرى فيونا فيرو 6-1 و7-6 (7-4).

فرانس 24 /أ ف ب

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