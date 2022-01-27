الصين تحذر الولايات المتحدة من "التدخل" في أولمبياد بكين الشتوي و"اللعب بالنار" بشأن قضية تايوان

© أ ف ب

منظر عام يُظهر المركز الوطني للألعاب المائية، المعروف باسم "المكعب المائي" والذي سيصبح "مكعب الثلج" عندما يستضيف الكيرلينغ في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، في بكين في الثالث من شباط/فبراير 2021.

وجهت الصين إلى الولايات المتحدة رسالة تحذير عبر وزير خارجيتها وانغ يي الذي أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الخميس أن على واشنطن "الكف عن التدخل" في الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستنظم في بكين. كما أكد الوزير الصيني أن عليها أيضا "الكف عن اللعب بالنار" بشأن قضية تايوان.

إعلان اقرأ المزيد

حذرت الصين عبر وزير خارجيتها وانغ يي الولايات المتحدة بأنه عليها "الكف عن التدخل" في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة التي تنظم في بكين. وذلك عبر اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس.

وتستضيف الصين دورة الألعاب الأولمبية من 04 إلى 20 شباط/فبراير وتأمل في تأكيد قدرتها على تنظيم حدث كبير في أوج وباء.

لكن الضغوط الغربية وخصوصا الأمريكية تصاعدت في الأشهر الأخيرة على بكين المتهمة بانتهاك حقوق أقلية الأويغور العرقية الصينية في إطار حربها ضد الإرهاب.

وأعلنت الولايات المتحدة خصوصا "مقاطعة دبلوماسية" لأولمبياد بكين، أي أنها لن ترسل، ممثلين دبلوماسيين إلى الحدث. أقنعت واشنطن العديد من الحلفاء الغربيين بفعل الشيء نفسه.

وقال وزير الخارجية الصيني إن "الأولوية الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي هي أن تكف الولايات المتحدة عن التدخل في أولمبياد بكين الشتوي".

"الكف عن اللعب بالنار"

من جهة أخرى أكد الوزير الصيني أنه يجب على واشنطن أيضا "الكف عن اللعب بالنار" بشأن قضية تايوان أو "إنشاء فصائل صغيرة من كل الأنواع لمعارضة الصين".

وتنظر الصين باستياء إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان. وقد ضاعفت الطائرات الصينية طلعاتها الجوية في منطقة تحديد الدفاع في الجزيرة في الأشهر الأخيرة.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي بمواجهة طموحات بكين في آسيا والمحيط الهادئ.

ويفترض أن يزور الرئيس الأمريكي اليابان في نهاية الربيع بمناسبة انعقاد قمة "الحوار الأمني الرباعي" (كواد) التحالف الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، ولا يخفي رغبته في التصدي للصين.

كما أعلن حلف شمال الأطلسي الذي يركز نظريا على الدفاع عن أوروبا أنه يريد جعل الصين أولوية جديدة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك