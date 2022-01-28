كازاخستان: الرئيس توكاييف ينتزع رئاسة الحزب الحاكم من سلفه نور سلطان نزارباييف

انتخب الجمعة المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين للحزب الحاكم في كازاخستان "نور الوطن" بالإجماع رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف رئيسا جديدا له. وانتزع بذلك توكاييف منصبا مهما جديدا من سلفه النافذ الرئيس التاريخي السابق لكازاخستان نور سلطان نزارباييف الذي يسيطر على مقاليد الحكم في البلاد من وراء ستار. وشهدت كازاخستان بداية شهر كانون الثاني/يناير الجاري أعمال عنف دموية استدعت تدخلا روسيا لإعادة النظام.

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أعلنت رئاسة كازاخستان في تغريدة على تويتر عن تولى الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئاسة الحزب الحاكم الجمعة معززا بذلك سلطته بعد أعمال الشغب الدموية، منتزعا من سلفه نور سلطان نزارباييف منصبا مهما آخر.

وقالت الرئاسة في تغريدتها "بقرار من المؤتمر الاستثنائي الحادي والعشرين للحزب، انتخاب رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت (توكاييف) بالإجماع رئيسا للحزب نور الوطن".

حكم نزارباييف (81 عامًا) كازاخستان طيلة ثلاثة عقود قبل أن يختار بنفسه توكاييف (68 عامًا) ليحّل مكانه رئيسًا في العام 2019.

وأعلن نزارباييف العام الماضي قراره تسليم قيادة الحزب لتوكاييف في خطوة بدت أنها تؤكد أن توكاييف سيترشح مرّة أخرى للرئاسة حتى لو اعتقد الكثيرون أن سلفه ما زال يسيطر على السياسة في كازاخستان.

ولكن في أعقاب أعمال الشغب التي خلّفت 225 قتيلًا، وفي موقف غير مسبوق، هاجم توكاييف سلفه في 11 كانون الثاني/يناير، فاتّهمه بأنه شجّع على ظهور "طبقة أثرياء" تهيمن على هذا البلد الغني بالمحروقات.

وخرج الرئيس السابق عن صمته الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ اندلاع الاضطرابات، فقدم دعمه الكامل لخلفه مؤكدًا أن ليس هناك "أي نزاع أو مواجهة في صفوف الأغنياء".

لكن تم استبعاد عدد من المقربين من نزارباييف في الأيام الأخيرة من مناصب كبرى فيما سُجن آخرون.

حملت أعمال الشغب التي اندلعت في الخامس من كانون الثاني/يناير إثر احتجاجات على رفع أسعار المحروقات وعلى خلفية تراجع مستوى المعيشة والفساد المستشري توكاييف إلى الاستنجاد بقوة عسكرية من دول حليفة بقيادة روسيا قوامها نحو ألفي عسكري.

فرانس24/ أ ف ب

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