فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الصيني في خضم تصاعد التوتر مع الغرب

الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقفان لالتقاط صورة قبل محادثاتهما في بكين، الصين، 4 شباط/فبراير 2022.

على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بلاده، سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في خضم التوتر المتصاعد بين موسكو والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية. ومن المرتقب أن يصدر الزعيمان بيانا يعكس "وجهة نظرهما المشتركة" بشأن الأمن وقضايا أخرى.

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من المرتقب أن يعقد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة أول لقاء له مع زعيم عالمي منذ نحو عامين عندما يستقبل في بكين نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين موسكو والغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن شي لم يغادر الصين منذ كانون الثاني/يناير 2020 عندما كانت بلاده تكافح التفشي الأولي لكوفيد-19 عبر إغلاق مدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى.

كما يعتزم شي لقاء أكثر من 20 زعيم دولة على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بلاده وتأمل بكين أن تكون انتصارا للقوة الناعمة.

وأفاد كبير مستشاري الكرملين الأربعاء إن شي وبوتين سيلتقيان في العاصمة الصينية قبل أن يصدرا بيانا يعكس "وجهة نظرهما المشتركة" بشأن الأمن وقضايا أخرى. وبعد ذلك يحضر الزعيمان حفل افتتاح الأولمبياد مساء الجمعة.

وعززت التوترات المتصاعدة مع الغرب العلاقات بين الدولتين، وكان بوتين أول زعيم أجنبي يؤكد حضوره حفل الافتتاح الجمعة.

وأشاد بوتين بـ"نموذج" العلاقات بين روسيا وبكين خلال مكالمة هاتفية في كانون الأول/ديسمبر مع شي، واصفا نظيره الصيني بأنه "صديق عزيز". من جانبها، دعت الصين الولايات المتحدة إلى احترام "المخاوف الأمنية" لروسيا بشأن أوكرانيا.

وتسعى موسكو للحصول على دعم بعد نشرها 100 ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وتهديد الدول الغربية لموسكو بـ"عواقب وخيمة" في حال شنها أي هجوم ضد أوكرانيا.

وفي الفترة التي سبقت الأولمبياد، تعززت الروابط أكثر بين البلدين حيث شجبت موسكو المقاطعة الدبلوماسية لبكين من قبل مجموعة من الدول الغربية ومحاولات "تسييس الرياضة".

والمقاطعة التي أعلنتها دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا هي بسبب ما تعتبره الحكومات الغربية انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في الصين.

ومن بين القادة الآخرين الذين من المقرر أن يستقبلهم شي خلال الألعاب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف والرئيس البولندي أندريه دودا.

وبالإجمال يُتوقع أن يحضر الألعاب 21 زعيما من العالم غالبيتهم يحكمون بلدانا بأنظمة غير ديمقراطية، وفقا لمؤشر الديمقراطية الذي تصدره الإيكونوميست.

فرانس24/ أ ف ب

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