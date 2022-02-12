بورما: المجلس العسكري الحاكم يقرر العفو عن مئات السجناء

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متظاهرون يحتجون على الانقلاب في بورما في 2 مايو/ آيار 2021 في كياوكمي.

كشف المجلس العسكري الحاكم في بورما عن نيته إطلاق أكثر من 800 سجين في إطار عفو لمناسبة يوم الاتحاد. وذكر مصادر محلية أن العفو يشمل سجناء من رانغون، دون أن يحدد ما إذا كان الأكاديمي الأسترالي شون تورنيل، المحكوم عليه بالسجن 14 عاما، بين المفرج عنهم.

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أعلن رئيس المجلس العسكري في بورما مين أونغ هلاينغ السبت أنه سيُطلق سراح أكثر من 800 سجين في إطار عفو لمناسبة يوم الاتحاد.

وقال رئيس هلاينغ في بيان، إنه بناء على "أمر عفو إحياء لذكرى اليوبيل الماسي ليوم الاتحاد" الذي يُصادف السبت، سيتم الإفراج عن 814 سجينا.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون لوكالة الأناء الفرنسية أن العفو يشمل سجناء من رانغون، دون أن يحدد ما إذا كان الأكاديمي الأسترالي شون تورنيل بين المفرج عنهم. تورنيل أستاذ اقتصاد أسترالي عمل مستشارا للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي عندما قبض عليه في شباط/فبراير الماضي بعد أيام على الانقلاب العسكري.

واتُهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في بورما ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدتها 14 عاما. وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهم الموجهة إلى تورنيل، خاصة بعد أن مُنعت السفارة الأسترالية من إمكان حضور إحدى جلسات محاكمته في أيلول/سبتمبر.

وأطلق المجلس العسكري العام الماضي سراح ما يقرب من 23 ألف محتجز لمناسبة يوم الاتحاد، في خطوة كانت منظمات حقوقية تخشى من أنها اتُخِذت لتوفير مزيد من الأماكن في المعتقلات من أجل حبس المعارضين

فرانس24/ أ ف ب

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