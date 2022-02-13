الشرطة الأسترالية تمهل آلاف المحتجين المناهضين للإجراءات الصحية يوما واحدا لمغادرة العاصمة كانبيرا

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في خضم تواصل الاحتجاجات المستمرة منذ أيام على إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا، أعطت الشرطة الأسترالية آلاف المحتجين مهلة حتى نهاية يوم الأحد لمغادرة المناطق التي يحتلونها في العاصمة كانبيرا. وفي العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، تجمع متظاهرون يعارضون التطعيم الإجباري ضد الفيروس قرب البرلمان لسادس يوم على الرغم من الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

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منحت الشرطة الأسترالية آلاف المحتجين مهلة حتى نهاية الأحد لمغادرة المناطق التي يحتلونها في العاصمة كانبيرا، وذلك مع تواصل الاحتجاجات المستمرة منذ أيام على إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم شرطة منطقة العاصمة الأسترالية إن عدة آلاف من المحتجين لم يبرحوا أماكنهم في أرض المعارض الرئيسية في كانبيرا بينما تجمع أقل من 100 متظاهر بالقرب من مبنى البرلمان الاتحادي.

ولم يتم اعتقال أحد في كانبيرا الأحد بعد اعتقال ثلاثة السبت. وقال المتحدث باسم الشرطة "يجب أن يغادروا اليوم".

وامتنع عن الإفصاح عن الإجراء الذي ستتخذه السلطات إذا رفض المتظاهرون الامتثال للمطالب.

اقتداء بالنموذج الكندي

وفي العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، تجمع متظاهرون يعارضون التطعيم الإجباري ضد كوفيد-19 قرب البرلمان لسادس يوم على الرغم من الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

وأسوة بمظاهرات شهدتها كندا، أغلق المحتجون عدة شوارع حول البرلمان بشاحناتهم أو حافلاتهم أو دراجاتهم النارية. ولا تزال الاحتجاجات صغيرة نسبيا في البلدين اللذين يؤيد معظم سكانهما التطعيم.

وسجلت أستراليا 22750 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما تضاعف تقريبا عدد الحالات الجديدة في نيوزيلندا ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 810 حالات.

فرانس24/ رويترز

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