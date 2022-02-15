الصراع بشأن حرية ارتداء الحجاب بالمدارس الهندية يصل لأوتار براديش أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان

وصل الصراع حول حرية ارتداء الفتيات المسلمات للحجاب في المؤسسات التعليمية الهندية إلى أوتار براديش أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان في بلد يصل عدد مواطنيه إلى حوالي 1,4 مليار نسمة. وكانت مجموعة من الشباب في إحدى الكليات في كارناتاكا جنوب البلاد قد طالبت الأسبوع الماضي بحظر الحجاب وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في أوساط المسلمين والهندوس أغلقت على إثرها السلطات عدد من كليات.

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تتواصل الصراعات التي نشبت في الهند حول الحجاب، بعد فرض قيود بشأنه في المدارس بولاية بجنوب الهند، إذ امتدت إلى ولاية أوتار براديش أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان، حيث طالب مجموعة من شباب إحدى الكليات بحظر الحجاب.

وقال عميد الكلية موكيش بهارادواج لرويترز عبر الهاتف الثلاثاء: "أثيرت القضية نفسها قبل عامين، وها هي تثار اليوم مرة أخرى. لا نسمح بأي شكل من أشكال الزي الديني ولدينا قانون مدني موحد (يلتزم به) الجميع".

وأضاف "توجد غرفة للفتيات يمكن أن يغيروا فيها ملابسهن قبل دخول القاعات الدراسية... ونحن نحقق في الأمر".

ويحكم ولاية أوتار براديش، التي يقدر أن عدد سكانها يعادل عدد سكان البرازيل، راهب هندوسي يتبع حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وتشهد الولاية انتخابات متعددة المراحل تنتهي الشهر المقبل، وغالبا ما تُستخدم النزاعات بين المسلمين والهندوس من أجل تحقيق مكاسب سياسية في الولاية.

وفي ولاية أوتار براديش، شمال البلاد، توجهت مجموعة تضم أكثر من 24 من الشباب إلى كلية دهارما ساماج في منطقة أليجرا الاثنين وقدمت مذكرة إلى المسؤولين، تطالب فيها بفرض حظر كامل على الحجاب داخل مبانيها.

ولا يسمح حاليا بارتداء الزي الديني داخل القاعات الدراسية، لكن يمكن ارتداؤه في أماكن أخرى من الحرم الجامعي.

وكانت السلطات قد أغلقت الكليات في كارناتاكا بجنوب الهند الأسبوع الماضي، بعد أن أدى منع الطالبات من ارتداء الحجاب في القاعات الدراسية إلى اندلاع احتجاجات من قبل الطلاب المسلمين واحتجاجات مضادة من قبل أقرانهم من الهندوس. وجاء حظر الحجاب في إطار سياسة تفرض الالتزام بزي موحد للطالبات.

وتنظر الأقلية المسلمة في الهند، التي تمثل نحو 13 في المئة من سكان البلاد، على نطاق واسع إلى القضية على أنها محاولة لتهميشها من قبل السلطات.

ويستمد الحزب الحاكم دعمه بشكل أساسي من الأغلبية الهندوسية التي تشكل نحو 80 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة تقريبا.

فرانس24/ رويترز

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