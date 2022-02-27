كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" باتجاه الشرق

أشخاص يشاهدون بثا تلفزيونيا لتقرير إخباري عن إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ بالستي ، 27 فبراير 2022.

أعلنت كوريا الجنوبية الأحد أن جارتها الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدد" باتجاه الشرق وذلك بعد شهر شهد نوعا من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين. وتأتي تجارب كوريا الشمالية الجديدة في وقت حساس في المنطقة، إذ تستعد كوريا الجنوبية لانتخاب رئيسها في 9 آذار/مارس.

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أطلقت كوريا الشمالية الأحد "مقذوفا غير محدد" بعد شهر شهد نوعا من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق"، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأجرت بيونغ يانغ سبع تجارب على أسلحة في كانون الثاني/يناير، بينها أقوى صاروخ لها منذ عام 2017.

لكن محللين قالوا إن كوريا الشمالية أوقفت الاختبارات مؤقتا خلال دورة الألعاب الشتوية في بكين، ربما مراعاة لحليفها الرئيسي الصين.

وحذرت كوريا الشمالية الشهر الماضي من أنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري منذ 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة البعيدة المدى.

وتأتي تجارب كوريا الشمالية الجديدة في وقت حساس في المنطقة، إذ تستعد كوريا الجنوبية لانتخاب رئيسها في 9 آذار/مارس.

فرانس24/ أ ف ب

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