30 قتيلا على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مسجدا خلال صلاة الجمعة بمدينة بيشاور الباكستانية

مشهد عام للمسجد الذي شهد تفجيرا انتحاريا خلال صلاة الجمعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون الجمعة في انفجار ضخم استهدف مسجدا شيعيا بينما كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان. وأفاد إعجاز خان المسؤول الكبير بالشرطة الباكستانية لوكالة رويترز للأنباء بأن الهجوم كان تفجيرا انتحاريا.

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30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 56 آخرون بجروح إثر هجوم وقع في مسجد شيعي في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى المدينة الجمعة.

وقال الناطق باسم "مستشفى ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان "أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات"، مؤكدا أن "30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 56 آخرين بجروح".

وذكر إعجاز خان المسؤول الكبير بالشرطة الباكستانية أن الهجوم كان تفجيرا انتحاريا.

فرانس24/ رويترز

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