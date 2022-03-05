كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا غير محدد" في تاسع تجربة صاروخية منذ بداية 2022

قالت كوريا الجنوبية السبت إن جارتها الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدد" باتجاه الشرق، ما يرفع عدد التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ منذ بداية العام 2022 إلى تسعة. وتأتي تجارب كوريا الشمالية الجديدة في وقت حساس في المنطقة، إذ تستعد كوريا الجنوبية لانتخاب رئيس لها في التاسع من آذار/مارس.

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أطلقت كوريا الشمالية السبت على الأقل "مقذوفا واحدا غير محدد"، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية، ما قد يشكل تاسع تجربة صاروخية لبيونغ يانغ منذ بداية العام.

وأفادت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت الاثنين أنها أجرت تجربة "بالغة الأهمية" لتطوير قمر اصطناعي لأغراض الاستطلاع.

ورغم العقوبات الدولية الصارمة جدا، أجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من تجارب الأسلحة في كانون الثاني/يناير قبل أن تعلق تجاربها خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

ويشكل تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري مع أسلحة فرط صوتية اختبرت قبل فترة قصيرة، أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العام الماضي في مجال الدفاع.

ويعتبر محللون أن تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع يوفر لكوريا الشمالية غطاء لاختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات محظورة لأن الصواريخ الطويلة المدى تستخدم التكنولوجيا نفسها. فيما يتوقع محللون أن تستفيد بيونغ يانغ من انشغال الولايات المتحدة بالغزو الروسي لأوكرانيا لإجراء تجارب جديدة.

وتأتي تجارب كوريا الشمالية الجديدة في وقت حساس في المنطقة، إذ تستعد كوريا الجنوبية لانتخاب رئيس لها في التاسع من آذار/مارس.

فرانس24/ أ ف ب

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