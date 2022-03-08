الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من ضباطه في قصف إسرائيلي قرب دمشق

أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء في بيان على موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، مقتل ضابطين من ضباطه خلال قصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر الإثنين. وتوعد الحرس الثوري الإيراني بأن تدفع إسرائيل "ثمن جريمتها".

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أعلن الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق فجر الإثنين، متوعدا بأن تدفع الدولة العبرية، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، "ثمن جريمتها".

وأفاد الحرس في بيان على موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، إنه "على إثر الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني صباح يوم أمس الاثنين في عدوانه الصاروخي على ضاحية العاصمة السورية دمشق، استشهد اثنان من كوادر الحرس الثوري الأبطال "وهما العقيد إحسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد"، محذرا من أن "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمته هذه".

فرانس24 / أ ف ب

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