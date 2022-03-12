فيروس كورونا: الصين تسجل أعلى مستوى من الإصابات اليومية منذ عامين

سجل بر الصين الرئيسي ما يزيد على 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا انتقلت إليها العدوى محليا السبت، ما يشكل العدد الأكبر منذ تفشي المرض على مستوى البلاد في بداية عام 2020.

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أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل بر الصين الرئيسي عن ما يزيد على 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا انتقلت إليها العدوى محليا السبت، وهو العدد الأكبر منذ تفشي المرض على مستوى البلاد في بداية عام 2020، في الوقت الذي يدفع فيه متحور أوميكرون المدن في جميع أنحاء البلاد إلى تشديد إجراءات مكافحته.

أما يوم الجمعة، فقد أعلن عن تسجيل 588 إصابة جديدة. وأشارت اللجنة في بيان إلى أن 476 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا.

وسجلت الصين 1048 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض يوم الجمعة ارتفاعا من 703 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وأعلن إقليم جيلين بشمال شرق البلاد، وهو أحد أكثر المناطق تضررا، إقالة رئيس بلدية مدينة جيلين ورئيس منطقة في العاصمة تشانغتشون.

ولفت اجتماع عقده فريق العمل الحكومي المكلف بتنسيق جهود التصدي لكوفيد-19 يوم الجمعة إلى أن على جميع المحليات تشديد إجراءات الوقاية والسيطرة، والتعامل مع ذلك باعتباره مهمتهم السياسية الأولى.

فرانس24/ رويترز

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