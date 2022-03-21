تحطم طائرة من طراز بوينغ-737 وعلى متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين

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تحطم طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين في جنوب غرب الصين في 21 مارس/آذار 2022.

أفادت وسائل إعلام صينية بتحطم طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين الاثنين كان متنها 133 شخصا في جنوب غرب البلاد، لكن من دون تقديم حصيلة في الوقت الحاضر. ونقل تلفزيون "سي سي تي في" بأن الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب ووتشو في غوانغسي ما "تسبب بحريق" جبلي، مشيرا إلى إرسال فرق إسعاف إلى موقع الحادث.

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تحطمت الاثنين طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين وعلى متنها 133 شخصا في جنوب غرب الصين، حسبما نقل التلفزيون العام بدون إعلان حصيلة في الوقت الحاضر.

وفي السياق، أفاد تلفزيون "سي سي تي في" بأن الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما "تسبب بحريق" جبلي، مشيرا إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

ووفق وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجهة إلى كانتون على مسافة حوالي 1300 كيلومتر.

ولم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية من الحصول على تعليق من شركة طيران شرق الصين على الفور.

ويرجع آخر حادث جوي كبير في الصين إلى أغسطس/آب 2010 وقد أسفر عن مقتل 42 شخصا.

فرانس24/ أ ف ب

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