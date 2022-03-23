أفغانستان: طالبان تغلق المدارس الثانوية للفتيات بعد ساعات من إعادة فتحها

فتيات أفغانيات في حصة دراسية بإحدى المدارس في العاصمة الأفغانية كابول، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

أصدرت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان الأربعاء أمرا بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في البلاد بعد ساعات فقط من إعادة فتحها. وكانت الثانويات قد فتحت أمام الفتيات صباح الأربعاء للمرة الأولى منذ وصول طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس 2021.

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أعلن متحدث باسم حركة طالبان أنها أمرت بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان الأربعاء بعد ساعات من إعادة فتحها.

وصرّح إنعام الله سمنكاني لوكالة الأنباء الفرنسية "نعم هذا صحيح"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدا بذلك معلومات تفيد أن فتيات طُلبت منهن العودة إلى منازلهن.

وكان فريق وكالة الأنباء الفرنسية يصور صباح الأربعاء حصة دراسية في صف في مدرسة زارغونا الثانوية للبنات في العاصمة كابول، عندما دخل مدرس وأمر التلميذات بالعودة إلى منازلهن.

وكانت الفتيات مبتهجات لعودتهن إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة الإسلامية المتشددة على الحكم في آب/أغسطس الماضي. إلا أنهن أغلقن كتبهن ووضبن أغراضهن وغادرن وهن يبكين.

ولطالما شدد المجتمع الدولي على حق الجميع في التعليم في المفاوضات بشأن المساعدات لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان. واقترحت دول ومنظمات عدة دفع رواتب المدرسين.

فرانس24/ أ ف ب

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