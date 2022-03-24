كوريا الجنوبية تتهم بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

تظهر هذه الصورة التي تم نشرها في 17 يناير/كانون الأول 2022 صاروخا تم إطلاقه من كوريا الشمالية، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية قد أطلقت الخميس صاروخا باليستيا عابرا للقارات، ما يعتبر أول استخدام من قبل بيونغ يانغ لسلاح على هذا القدر من القوة منذ 2017. وأكدت اليابان أن المقذوف الكوري الشمالي قد سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة على بعد نحو 150 كلم إلى الغرب من سواحلها الشمالية.

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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية في وقت سابق الخميس هو صاروخ باليستي عابر للقارات، ما يشكل أول استخدام من قبل بيونغ يانغ لسلاح على هذا القدر من القوة منذ 2017.

وفي السياق، صرح مون في بيان بأن الخطوة التي قامت بها جارة بلاده الشمالية تشكل "خرقا لتعليق إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الذي وعد به الزعيم (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون المجتمع الدولي"، وخرقا أيضا لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا غير معروف"، هو الأخير ضمن سلسلة عمليات إطلاق مقذوفات أجرتها الدولة النووية منذ مطلع العام. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معروف نحو الشرق". ووجه خفر السواحل الياباني إنذارا إلى سفن بشأن ما قد يكون "صاروخًا بالستيًا من الممكن أن يكون قد أُطلق من كوريا الشمالية".

بدورها، قالت اليابان إن مقذوفا كوريا شماليا يرجح أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، سقط في منطقتها الاقتصادية الخالصة، على بعد نحو 150 كلم الى الغرب من سواحلها الشمالية، وفق مسؤولين حكوميين. وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع ماكوتو أونيكي "تحليلنا الراهن يؤشر إلى أن صاروخا باليستيا حلق مدة 71 دقيقة وسقط قرابة الساعة 15:44 (06:44 ت غ) في المياه ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان، على مسافة نحو 150 كلم شرق شبه جزيرة هوكايدو أوشيما"، مرجحا أن يكون "صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات" نظرا إلى تحليقه على ارتفاع أكثر من ستة آلاف متر.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي الأسبوع الماضي أن الجارة الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدد"، لكن عملية الإطلاق كان مصيرها الفشل بشكل فوري. وأشار محللون إلى أن الاختبار كان لما يسمى بـ"الصاروخ الوحش" أو "هواسونغ 17"، وهو نظام جديد من الصواريخ العابرة للقارات لم يتم إطلاقه سابقا. وأجرت بيونغ يانغ الأحد تجارب عديدة براجمات صواريخ، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

فرانس24/ أ ف ب

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