أفغانيات يتظاهرن في كابول احتجاجا على قرار طالبان إغلاق الثانويات أمام الفتيات

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خرجت نحو عشرين امرأة وفتاة أفغانية السبت في كابول للتظاهر احتجاجا على قرار طالبان الأربعاء إغلاق الثانويات بوجه الفتيات، بعد ساعات من إعادة فتحها رغم أن استئناف الدروس تم بموجب قرار اتخذ قبل فترة طويلة. واستمرت المظاهرة أقل من ساعة قبل أن تفرقها عناصر مسلحة من الحركة المتشددة. ولا تزال صفوف الابتدائي فقط مفتوحة حاليا أمام الفتيات.

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تظاهرت حوالي عشرين امرأة وفتاة السبت في كابول وهن يهتفن "افتحوا المدارس"، احتجاجا على قرار طالبان إغلاق الثانويات للفتيات، وفق ما أفاد صحافيون.

وهتفت المتظاهرات اللواتي كان العديد منهن يرتدين عباءات سوداء ويضعن حجابا، في إحدى ساحات العاصمة "افتحوا المدارس! عدالة عدالة!". وفي السياق، قالت المتظاهرة ليلى باسم: "على طالبان أن يفتحوا مدارس الفتيات لأن النساء جزء من المجتمع، لا يمكنهم قمع نساء أفغانستان". من جهته، قالت الفتاة نويسة: "حتى النبي قال إن التعليم حق للجميع، لكن طالبان انتزعوا منا هذا الحق".

واستمرت المظاهرة أقل من ساعة قبل أن يفرقها عناصر من طالبان وصلوا بسلاحهم إلى الموقع، على ما أفاد الصحافيون. ووحدها صفوف الابتدائي مفتوحة حاليا للفتيات.

وكانت حركة طالبان أمرت الأربعاء بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات بعد ساعات من إعادة فتحها رغم أن استئناف الدروس تم بموجب قرار اتخذ قبل فترة طويلة. وأعلن القرار بعدما عادت آلاف الفتيات إلى الصفوف لأول مرة منذ أغسطس/آب عندما سيطرت طالبان على البلاد وفرضت قيودا صارمة على النساء. ولم تقدم وزارة التعليم أي تفسير واضح لقرار الإغلاق.

من جانبه، ذكر مصدر من طالبان بأن القرار جاء بعد اجتماع عقده مساء الثلاثاء مسؤولون كبار في مدينة قندهار (جنوب)، مركز القوة الفعلي للحركة ومعقلها المحافظ.

وأثار هذا القرار تنديدا واسعا من الأمم المتحدة واليونسكو ودول غربية، ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ"قرار اعتباطي". وجعلت الأسرة الدولية من الحق في التعليم للجميع بندا أساسيا في المفاوضات حول تقديم المساعدة لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان، في وقت يعاني البلد من أزمة مالية خطيرة ووضع إنساني كارثي.

ولا تزال الأموال الأفغانية في الخارج مجمدة، فيما بدأت المساعدة الدولية التي كانت تمول حوالي 75 بالمئة من الميزانية الأفغانية تعود ببطء إلى البلد بعدما أوقفت بشكل كامل.

فرانس24/ أ ف ب

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