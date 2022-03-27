فرق الإنقاذ الصينية تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

بقايا الطائرة الصينية التي تحطمت يوم الاثنين 21 مارس/آذار 2022.

عثرت طواقم الإنقاذ الصينية الأحد على الصندوق الأسود الثاني لطائرة "شرق الصين" المنكوبة، التي تحطمت على سفح جبل في منطقة وازهو جنوب البلاد الأسبوع الماضي، وتأكد مقتل جميع ركابها الـ132. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن مركز قيادة عمليات الإغاثة أن الصندوق الثاني الذي يعد بمثابة مسجل، يحتوي على بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع.

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أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الأحد عن عثور فرق الإنقاذ الصينية على ثاني الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين، التي تحطمت وعلى متنها 132 راكبا.

وحسب الوكالة، فقد عثر مركز قيادة عمليات الإغاثة على الصندوق الأسود الثاني من الرحلة إم يو5735 التابعة لشركة "شرق الصين". ويحتوي هذا المسجل على بيانات الرحلة مثل السرعة والارتفاع.

وتأكد مقتل جميع ركاب طائرة "شرق الصين" البالغ عددهم 132 شخصا والتي تحطمت الاثنين على هضبة جبلية في وازهو جنوب الصين، حسبما أفادت هيئة الطيران المدني الصينية السبت 26 مارس/آذار.

وكانت عشرات العائلات تنتظر منذ أيام أنباء عن مصير الذين استقلوا الطائرة، فيما ظلت فرق الإنقاذ تمسح المنحدرات الحرجية بكثافة بحثا عن حطام وعن ناجين محتملين.

وعُثر الأربعاء على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة، وسيستغرق تحليله أياما عدة.

ويُعد تحطم هذه الطائرة الحادث الأسوأ في قطاع الطيران في الصين منذ 1994 حيث يعتبر الخبراء عموما أن السلامة الجوية جيدة جدا. ولم تعرف بعد أسباب الكارثة.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جينبينغ كان قد دعا الاثنين إلى "تحديد أسباب الحادث في أسرع وقت ممكن"، وأوفد إلى المكان فريقا حكوميا برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي.

فرانس24/ أ ف ب

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