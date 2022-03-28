أفغانستان: طالبان تمنع النساء من السفر على متن الطائرات دون محرم

وفق رسالة وجهتها حركة طالبان الأفغانية إلى شركات الطيران في البلاد، قررت الحركة منع النساء الأفغانيات من الصعود على متن الطائرات في حال لم يكُنَّ برفقة رجل من عائلتهن (محرم). وتأتي هذه الإجراءات في إطار تقويض حريات النساء بعد منعهن من السفر لأبعد من 72 كلم في البلاد في حال لم يكنّ برفقة قريب ذكر من العائلة، واتخاذ قرار إغلاق المدارس الثانوية للفتيات.

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وجهت حركة طالبان أوامرها إلى شركات الطيران في أفغانستان بمنع صعود نساء على متن الطائرات في حال لم يكن برفقة رجل من عائلتهن (محرم)، في تدبير جديد يقيد حريات الأفغانيات التي تم تقويضها منذ عودة الحركة إلى الحكم.

فقد أشار مسؤولان في شركتي "أريانا أفغان إيرلاينز" و"كام إير" الأحد لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أنهما تلقيا أمرا من جانب طالبان يمنع إصدار تذاكر سفر للنساء الأفغانيات في حال لم يكنّ برفقة رجل من عائلتهن أثناء الرحلة. وقد اطلعت الوكالة على رسالة بعثها مسؤول كبير في شركة "أريانا أفغان إيرلاينز" للموظفين تؤكد هذه التدابير الجديدة التي ستُطبق على كافة الرحلات.

ولفتت الرسالة إلى أنه "لن يُسمح لأي امرأة بالسفر على متن رحلات داخلية أو دولية بدون قريب ذكر". كما أكد وكيلا سفر أيضا أنهما توقفا عن إصدار تذاكر سفر للنساء اللواتي يعتزمن السفر بمفردهنّ.

وفي هذا الإطار، ذكرت إحدى الراكبات أن بعض النساء "اللواتي كن سيسافرن بدون قريب ذكر لم يسمح لهن بالصعود على متن رحلة كام إير المتوجهة من كابول إلى إسلام أباد الجمعة". ويستثني هذا التدبير الجديد النساء الأجنبيات، رغم أن وسائل إعلام محلية أفادت عن حالة أفغانية تحمل الجنسية الأمريكية مُنعت من السفر الأسبوع الماضي.

وكانت الحركة قد منعت، في أواخر كانون الأول/ديسمبر، النساء الأفغانيات من السفر لأبعد من 72 كلم في البلاد في حال لم يكنّ برفقة قريب ذكر من العائلة.

تقويض حرية النساء

جاء هذا الإجراء الجديد بعد أيام من اتخاذ طالبان قرار إغلاق المدارس الثانوية للفتيات، بعد ساعات من إعادة فتحها. كم أمرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي حلت مكان وزارة شؤون النساء التابعة للحكومة السابقة، الأحد تدبيرا جديدا يقضي بالفصل بين النساء والرجال في الحدائق العامة في كابول. وأوضحت أنه بإمكان النساء الذهاب إلى الحدائق أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن يذهب الرجال في الأيام الأخرى.

واستبعدت الحركة الإسلامية المتشددة الأفغانيات من العديد من الوظائف العامة وفرضت قيودًا على لباسهنّ. كما أنها اعتقلت ناشطات، بعضهنّ لأسابيع عدة، تظاهرنَ من أجل حقوق النساء.

فرانس24/أ ف ب

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