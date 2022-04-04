استقالة جماعية لـ26 وزيرا في الحكومة السريلانكية في خضم غضب شعبي متصاعد بسبب الأزمة الاقتصادية

متظاهرون يهتفون بشعارات مناهضة للرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا في كولومبو، سريلانكا في 3 أبريل/نيسان 2022.

باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، استقال جميع الوزراء الـ26 في الحكومة في سريلانكا، وفق ما أعلن وزير التعليم ليل الأحد. ويأتي ذلك في خضم احتجاجات غاضبة ضد السلطة بسبب النقص الحاد في الغذاء والوقود والأدوية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

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خلال اجتماع عقد في وقت متأخر من ليل الأحد، أعلن وزير التعليم السريلانكي استقالة كافة أعضاء الحكومة، يأتي ذلك مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الرغم من فرض حظر تجول.

وقال الوزير دينيش غوناوردينا للصحافيين إن جميع الوزراء الـ26 باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا استقالوا من مناصبهم. وأضاف أن "جميع الوزراء قدموا خطابات استقالتهم حتى يتمكن الرئيس من تشكيل حكومة جديدة"، مضيفا أن القرار اتخذ بعد مناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ومن بين المستقيلين ثلاثة أفراد آخرين من عائلة راجاباكسا النافذة.

وجاءت الخطوة في خضم غضب شعبي متصاعد على النقص الحاد في الغذاء والوقود والأدوية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.

وتحدى آلاف الأشخاص حظر التجول الأحد في أرجاء الجزيرة للاحتجاج والمطالبة بتنحي عائلة راجاباكسا التي عادت إلى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

فرانس24/ أ ف ب

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