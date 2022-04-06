فيروس كورونا: الصين تسجل أكثر من عشرين ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، رصدت السلطات الصينية أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت الأربعاء. وسجلت أغلب الإصابات في شنغهاي حيث تعتزم السلطات تحويل مركز كبير للمؤتمرات والمعارض إلى مستشفى موقت ضخم بسعة 40 ألف سرير.

إعلان اقرأ المزيد

سجلت الصين مستوى قياسيا من الإصابات بكوفيد19 خلال 24 ساعة الأخيرة، تخطت 20 ألفا، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء. وتتركز أغلب الإصابات في شنغهاي حيث يتم التحضير لافتتاح مستشفى ميداني ضخم يتسع لأربعين ألف سرير.

ويذكر أن الصين، عندما رُصد فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في نهاية 2019 تمكنت حتى آذار/مارس 2021 من احتواء الجائحة إلى حد كبير بواسطة تدابير شديدة الصرامة معتمدة في سياق ما يُعرف بإستراتيجية صفر كوفيد.

في حين أن المتحور أوميكرون قوض هذه الإستراتيجية مع تخطي إجمالي الإصابات اليومية الحصائل الرسمية التي سُجّلت خلال الموجة الوبائية الأولى في ووهان (الوسط).

ورصد البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم الأربعاء 20472 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهو مجموع منخفض نسبة إلى ما تسجله الكثير من البلدان الأخرى لكنه مرتفع للصين حيث كانت مستويات الإصابات بالكاد تتخطى المئة في شباط/فبراير. ولم يتم تخطي عتبة 10 آلاف حالة يومية إلا الأحد.

من جهة أخرى لم تسجل أي وفاة جديدة، بحسب وزارة الصحة. وتعود آخر حالتي وفاة أعلن عنهما رسميا في البلد إلى منتصف آذار/مارس.

وسجلت أكثر من 80 % من الإصابات الجديدة في شنغهاي، وهي أكبر مدينة في البلاد خاضعة لتدابير إغلاق شبه تام منذ الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تحول سلطات المدينة التي تضم 25 مليون نسمة مركزا كبيرا للمؤتمرات والمعارض إلى مستشفى موقت ضخم بسعة 40 ألف سرير، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة. وكان هذا المركز يحتضن كل سنة معرض الواردات الذي تنظّمه السلطات الصينية.

ومع أن غالبية الحالات المسجلة في شنغهاي لم تظهر عليها أعراض، غير أن كل شخص تثبت إصابته، بما في ذلك الأطفال، يُحجر في مراكز مخصصة لهذا الغرض.

وكانت هذه الإستراتيجية محط انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن الرضع يفصلون عن أهلهم إذا ما تبينت إصابتهم بكوفيد-19 وكان ذووهم غير مصابين بالمرض. وفي نهاية الأسبوع، أعلنت سلطات مدينة سوجو، على بعد 70 كيلومترا عن شنغهاي، عن اكتشاف نسخة متحورة من أوميكرون غير معروفة بعد على الصعيد الوطني أو الدولي.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك