بعد انتقادات واسعة... السلطات الصينية في شنغهاي تخفف إجراءات فصل الأطفال المصابين بفيروس كورونا عن أهاليهم

بعد تبنيها سياسة فصل الأطفال المصابين بفيروس كورونا التي أثارت جدلا واسعها، تعهدت سلطات مدينة شنغهاي الصينية بتخفيف الإجراءات الصارمة في إطار خطة "صفر كوفيد" للسماح للآباء بمرافقة الأطفال إذا كانوا مصابين أيضا. يأتي ذلك في وقت مددت فيه السلطات إغلاقا على مستوى المدينة عزل عشرات الملايين وترك بعض السكان يواجهون متاعب لشراء الطعام.

إعلان اقرأ المزيد

في خضم الانتقادات الواسعة التي واجهتها، قدمت السلطات الصينية في شنغهاي بعض التنازلات بشأن سياسة فصل الأطفال المصابين بفيروس كورونا.

وأدى إغلاق المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الصين، والذي بدأ في بعض الأجزاء قبل 10 أيام وتم توسيع نطاقه منذ ذلك الحين ليشمل جميع سكانها البالغ عددهم 26 مليون نسمة، إلى تعطيل الحياة اليومية وأنشطة الأعمال بشكل كبير.

شكاوى

وتراوحت الانتقادات العامة للقيود من الشكاوى من مراكز الحجر الصحي المزدحمة وغير الصحية إلى صعوبات في شراء الطعام أو الحصول على العلاج الطبي. لكن السياسة الأكثر إثارة للجدل كانت إقدام شنغهاي على فصل الأطفال المصابين بفيروس كورونا عن ذويهم، والتي أثارت غضبا واسعا في جميع أنحاء البلاد.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، قالت حكومة شنغهاي قبل يومين إنها ستخفف السياسة قليلا للسماح للآباء بمرافقة الأطفال إذا كانوا مصابين أيضا. لكن سيظل الأطفال منفصلين عن آبائهم غير المصابين بكوفيد-19.

وقال مسؤول صحي في شنغهاي+ إن أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بفيروس كورونا يمكن أن يتقدموا الآن بطلبات لمرافقتهم لكن يجب عليهم الامتثال لقواعد معينة وتوقيع تعهد يفيد بأنهم على دراية بالمخاطر.

وقالت سلطات شنغهاي أيضا إنها ستجري جولة أخرى من اختبارات الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 على مستوى المدينة فيما ذكر مسؤولون إن القيود المفروضة على حركة السكان ستستمر حتى تقييم نتائج الاختبارات.

وهناك دلائل على أن القيود، التي كان مقررا في البداية أن تستمر حوالي خمسة أيام، تثير استياء السكان. فقد بدأ القلق يساور كثيرا منهم بشأن الحصول على الطعام ومياه الشرب، إذ لا تزال محلات السوبر ماركت مغلقة وهناك قيود على خدمات التوصيل.

واشتكى البعض من الاضطرار إلى الاستيقاظ عند الفجر للحصول على فرصة لحجز خدمة توصيل البقالة لكنهم اكتشفوا نفاد الكمية في غضون ثوان.

وقالت ليو مين نائبة رئيس لجنة التجارة في شنغهاي للصحافيين إن السلطات تعمل جاهدة لتوفير "الاحتياجات المعيشية الأساسية" للسكان. وأضافت أن الجهود جارية لشحن المواد الغذائية وغيرها من الضروريات إلى شنغهاي من الأقاليم الأخرى.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك