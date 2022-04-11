باكستان: انتخاب شهباز شريف رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان

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أعلن القائم بأعمال رئيس البرلمان الباكستاني سردار أياز صادق عن انتخاب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعمران خان الذي استقال مع أعضاء حزبه من منصبه في الجمعية الوطنية بعد حملة ضغط قوية أدت لإجراء جلسة تصويت وسحب الثقة منه. ومن المنتظر أن يشكل شريف حكومة ائتلافية مع حزبين آخرين عقب تنصيبه رسميا كرئيس جديد للحكومة.

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انتخب النواب الباكستانيون شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.

وقال القائم بأعمال رئيس البرلمان سردار أياز صادق "تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء"، بحصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس.

ويتعيّن على شريف بعد تنصيبه تشكيل حكومة من حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية" (وسط) و"حزب الشعب الباكستاني" (يسار وسط) و"جمعية علماء الإسلام" المحافظة الأصغر.

وقاد شريف (70 عاما) الائتلاف المعارض الذي ضغط لإجراء جلسة التصويت لسحب الثقة من خان في المجلس بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية.

وسحب وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي الموالي لخان ترشّحه للمنصب قبل وقت قصير من بدء جلسة التصويت وأعلن مغادرة المجلس كاحتجاج إلى جانب معظم أعضاء حزب "حركة إنصاف".

فرانس24/ أ ف ب

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