فيروس كورونا: واشنطن تأمر موظفي قنصليتها في شنغهاي الصينية بالمغادرة وسط تواصل الإغلاق الصارم

فيروس كورونا

في خضم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتواصل الإغلاق العام في شنغهاي، أمرت الولايات المتحدة الموظفين غير الأساسيين في قنصليتها بالمدينة الصينية بالمغادرة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن دبلوماسييها أبلغوا السلطات الصينية "بقلقهم إزاء سلامة المواطنين الأمريكيين ورخائهم" في ظل التدابير الصارمة المتخذة في العاصمة الاقتصادية للصين.

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أعلنت السفارة الأمريكية في بكين الثلاثاء أن واشنطن أمرت الموظفين غير الأساسيين في قنصليتها بشنغهاي بمغادرة المدينة الصينية بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فيها وتدابير الإغلاق الصارم التي فرضتها السلطات لوقف تفشي الجائحة.

وقالت السفارة إن وزارة الخارجية الأمريكية أمرت هؤلاء الموظفين "بالمغادرة بسبب جائحة كوفيد-19 الراهنة"، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين أبلغوا السلطات الصينية "بقلقهم إزاء سلامة المواطنين الأمريكيين ورخائهم" في ظل التدابير الصارمة المتخذة في العاصمة الاقتصادية للصين.

وتلتزم الصين سياسة تقوم على فرض تدابير إغلاق سريعة وإجراء فحوص واسعة النطاق وقيود على السفر لوقف تفشي الفيروس بينما يرتفع عدد الإصابات اليومية في شنغهاي جراء تفشي المتحورة أوميكرون في المدينة.

وتعرضت استراتيجية "صفر إصابات كوفيد" التي تتبعها بكين إلى ضغوط منذ آذار/مارس إذ فرضت السلطات الصينية إغلاقا على مرحلتين على سكان شنغهاي، المدينة البالغ عدد قاطنيها 25 مليون نسمة والتي سجلت فيها أكثر من مئة ألف إصابة بالفيروس، ما أدى إلى شكاوى من نقص في الغذاء وصدامات مع موظفين صحيين.

وكانت السفارة الأمريكية قالت السبت إنها ستسمح للموظفين غير الأساسيين بمغادرة القنصلية في شنغهاي نظرا لارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في المدينة، محذرة مواطنيها في الصين من أنهم قد يواجهون "تطبيقا تعسفيا" لقيود مكافحة الفيروس.

وردت بكين على قرار واشنطن يومها بالتعبير عن "عدم رضاها القوي ومعارضتها الحازمة لاتهامات الولايات المتحدة التي لا أساس لها بشأن سياسة الصين للسيطرة على الوباء".

فرانس24/ أ ف ب

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