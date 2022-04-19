أفغانستان: ثلاثة انفجارات بمدرسة للبنين في حي شيعي بكابول تسفر عن عدد من القتلى

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صورة تعود لتاريخ 26 أغسطس/آب وتُظهر عمليات إسعاف بعد هجوم في مطار كابول.

هزت ثلاثة انفجارات مدرسة للبنين الثلاثاء في حي شيعي بالعاصمة الأفغانية كابول وأسفرت عن سقوط ستة قتلى على الأقل، بحسب ما أعلن الناطق باسم الشرطة خالد زدران على تويتر.

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سقط ستة قتلى على الأقل في ثلاثة انفجارات هزت مدرسة للبنين الثلاثاء في حي شيعي بالعاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وكان الناطق باسم شرطة خالد زدران قال في وقت سابق على تويتر إن الانفجارات وقعت في مدرسة عبد الرحيم شاهد، وأدت إلى "سقوط ضحايا في أوساط أشقائنا الشيعة".

وقعت الانفجارات لدى انتهاء التلاميذ من حضور صفوفهم الصباحية، وفق ما أفاد شاهد عيان فرانس برس.

وتقع المدرسة في حي دشت برجي في غرب العاصمة الذي يشكل أفراد أقلية الهزارة الشيعية معظم سكانه وسبق لتنظيم "الدولة الإسلامية" أن استهدفه.

فرانس24/ أ ف ب

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