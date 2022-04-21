أفغانستان: تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى التفجير الدامي في مسجد للشيعة بمزار الشريف

مقاتلو طالبان يقفون في موقع حراسة في موقع انفجار في كابول. أفغانستان في 19 أبريل 2022.

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن تفجير استهدف الخميس مسجدا للشيعة في مدينة مزار الشريف شمال أفغانستان، وهو التفجير الذي أودى بحياة عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين حسب مسؤول في حركة طالبان والشرطة المحلية. ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه الذي تتعرض له هذه الأقلية المسلمة في غضون ثلاثة أيام.

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تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الخميس تفجيرا استهدف مسجدا للشيعة موديا بحياة عشرة أشخاص على الأقل في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان.

وأعلن التنظيم المتطرف في بيان تناقلته حسابات جهادية على تطبيق تلغرام أن عناصره تمكنوا من "إدخال حقيبة مفخخة" داخل المسجد وقد جرى تفجيرها بعد اكتظاظه.

وأسفر التفجير أيضا وفق متحدث باسم ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف عن إصابة 15 شخصا آخرين. وكان مسؤول في حركة طالبان والشرطة المحلية أعلن في وقت سابق عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح، في التفجير الذي يعد ثاني هجوم من نوعه تتعرض له هذه الأقلية في غضون ثلاثة أيام.

وقال آصف وزيري المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف: "لقد سقط 10 قتلى و15 جريحاً في انفجار بمسجد لإخواننا الشيعة".

فرانس24/ أ ف ب

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