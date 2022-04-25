بكين: تهافت على شراء السلع وسط مخاوف من الإغلاق والسلطات تجري حملة اختبارات واسعة لفيروس كورونا

© أ ف ب

في ظل المخاوف من إجراءات إغلاق صارمة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، يتهافت السكان في بكين على شراء السلع والمواد الأساسية. من جانبها أصدرت السلطات أوامر بإجراء حملة فحوصات واسعة اعتبارا من الإثنين لأهالي المدينة والأشخاص القادمين للعمل فيها.

إعلان اقرأ المزيد

دفعت مخاوف من فرض تدابير إغلاق صارمة في بكين المواطنين إلى التهافت على شراء السلع فيما تشكلت طوابير انتظار في منطقة كبيرة بوسط المدينة لإجراء فحوص أمرت بها السلطات الصينية.

وتعمل الصين على احتواء موجة إصابات في أكبر مدنها شنغهاي التي تخضع لإجراء عزل شامل تقريبا منذ أسابيع، وسجلت 51 وفاة بالفيروس الإثنين.

وتبذل المدينة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة جهودا حثيثة لتوفير المواد الغذائية الطازجة للأشخاص المعزولين في منازلهم، فيما أفاد مرضى عن صعوبة في الحصول على رعاية صحية غير مرتبطة بكوفيد19. وأثار ارتفاع حالات الإصابة في العاصمة مخاوف من تدابير عزل مماثلة.

في تشاويانغ، أكبر منطقة في وسط بكين ويسكنها قرابة 3,5 مليون شخص، صدرت أوامر بإجراء حملة فحوص واسعة اعتبارا من الإثنين لأهالي المدينة والأشخاص القادمين للعمل فيها. وتضم هذه المنطقة مقرات العديد من الشركات المتعددة الجنسيات والسفارات.

وتشكلت طوابير انتظار طويلة في محيط مراكز تسوق وأمام مجمعات مكاتب الإثنين، لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.

وقال الموظف في أحد المكاتب ياو ليمينغ (25 عاما) لدى توجهه لإجراء فحص في تشاويانغ مع مجموعة من زملائه "إذا رُصدت حالة واحدة فإن هذه المنطقة قد تتأثر".

وتسببت حملة الفحوص وتحذيرات من وضع "قاتم" متعلق بالفيروس في المدينة، تهافتا على متاجر السوبرماركت في بكين الأحد في وقت سارع المواطنون لتخزين سلع أساسية.

وخلال مؤتمر صحفي الإثنين، أعلن يانغ شينغو، وهو مسؤول صحي في بكين، تسجيل 70 إصابة في نصف أحياء المدينة منذ الجمعة، قائلا أإن "المساحة التي يتوزع فيها المصابون (...) توسعت".

وطلبت السلطات من السكان عدم مغادرة المدينة في عطلة أيار/مايو الرسمية التي تستمر خمسة أيام أو المشاركة في تجمعات. وأُلغيت نحو 40% من الرحلات الجوية المقررة للإثنين من مطارات العاصمة، بحسب بيانات تتبع الطيران.

تهافت على متجار البقالة

واشترى تشاو (31 عامًا)، أحد سكان بكين، عدة أكياس من البقالة بما فيها البيض والخضروات الطازجة الإثنين. ولفت إلى أنه أراد ضمان توفر طعام كاف لطفله الرضيع في حال اضطرت العائلة للبقاء في المنزل.

وصرح تشاو "يمكن أن يصمد البالغون لبضعة أيّام، لكن الحال ليست نفسها بالنسبة للأطفال". ولفتت وانغ (48 عاما) في متجر البقالة نفسه إلى أنها قلقة من أن "تصبح الأشياء مثلما هي عليه في شنغهاي".

وكشفت وسائل إعلام محلية عن ارتفاع مبيعات أجهزة التبريد في بكين. وقال أحد بائعي التجزئة عبر الإنترنت لصحيفة "بكين إيفنينغ نيوز" المملوكة للدولة إنها باعت 300 ثلاجة الأحد، أي الكمية التي تُباع عادة في غضون شهر.

وحاولت الحكومة المحلية الأحد تهدئة المخاوف حيث قال مسؤول إن العرض والتوزيع "مستقران".

وسجلت العاصمة عشرات الإصابات بكوفيد-19 في الأسبوع المنصرم و19 إصابة جديدة الإثنين بعد تحذير من السلطات من أن الفيروس ينتشر دون أن يتم اكتشافه.

فيما لفتت مجموعة خرائط تينسينت Tencent Maps للمناطق المحظورة إلى إغلاق العديد من المباني، فيما ألغت العديد من نوادي اللياقة البدنية والرياضة حصصها أو أغلقت أبوابها.

وطلب من المسافرين إلى المدينة حيازة اختبار كوفيد-19 سلبي أجري قبل 48 ساعة على الأكثر. وأفادت وسائل إعلام رسمية الإثنين بأن السلطات علقت جولات المجموعات المحلية ضمن مدينة بكين.

مخاوف من "إغلاق عام مشدد"

بدأت تتراجع أعداد الإصابات في بكين مقارنة بشنغهاي التي سجلت أكثر من نصف مليون إصابة منذ الأول من آذار/مارس. وتقاوم المدينة لمواجهة أسوأ تفش لكوفيد-19 في الصين منذ عامين، رغم أسابيع من تطبيق إجراءات صحية صارمة.

يقول المسؤولون إن هذه التدابير ساعدت الصين في تجنب كارثة صحية عامة كبرى على غرار ما شوهد في أماكن أخرى من العالم خلال أزمة كوفيد-19. غير أن هذه الإستراتيجية أرخت بثقلها على الأنشطة التجارية ومعنويات السكان.

تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من خمسة في المئة الإثنين على وقع المخاوف من إمكانية تسبب تفشي كوفيد19 في الصين بانخفاض كبير في الطلب من أحد أكبر مستهلكي الطاقة.

وراج مصطلح "إغلاق عام مشدد" على شبكات التواصل الاجتماعي الصينية نهاية الأسبوع الماضي بعدما انتشرت صور من شنغهاي يظهر فيها مسؤولون يغلقون مداخل مبان بألواح معدنية.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك