بورما: الحكم بسجن أونغ سان سو تشي خمس سنوات في قضية فساد

أونغ سان سوتشي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، في 10 ديسمبر/كانون الأول 2019.

قضت محكمة في بورما الأربعاء بسجن أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل والتي قادت البلاد قبل أن يخلعها الجيش في انقلاب في أوائل عام 2021، بعد خمسة أشهر من إدانتها في القضية الأولى ضمن 11 قضية فساد ضدها. اتُهمت سو تشي بارتكاب ما لا يقل عن 18 جريمة تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن حوالي 190 عاما في حالة إدانتها.

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قضت محكمة في بورما الأربعاء بسجن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي بعد خمسة أشهر من إدانتها في القضية الأولى ضمن 11 قضية فساد ضدها، وفقا لمصدر مطلع على الإجراءات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت سو تشي (76 عاما)، الحائزة على جائزة نوبل، والتي قادت البلاد لخمس سنوات قبل أن يخلعها الجيش في انقلاب في أوائل عام 2021، ستُنقل إلى سجن لقضاء فترة العقوبة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحاكمة تعقد خلف أبواب مغلقة، إن القاضي في العاصمة نايبيداو أصدر الحكم في غضون لحظات من انعقاد المحكمة.

اتُهمت سو تشي بارتكاب ما لا يقل عن 18 جريمة تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن حوالي 190 عاما في حالة إدانتها.

وتركزت القضية الأخيرة على مزاعم بأن سو تشي قبلت 11,4 كيلوجرام (402 أونصة) من الذهب والمدفوعات النقدية التي يبلغ مجموعها 600 ألف دولار من رئيس وزراء مدينة يانجون السابق بيو مين ثين.

ووصفت سو تشي الاتهامات بأنها "سخيفة".

ومنذ اعتقالها، اُحتجزت في مكان غير معروف، حيث قال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ في وقت سابق إنها يمكن أن تبقى بعد إدانات سابقة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني بارتكاب جرائم بسيطة نسبيا حُكم عليها بسببها بالسجن ست سنوات.

فرانس24/ أ ف ب

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