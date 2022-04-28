باكستان: تعيين نجل رئيسة الوزراء المغتالة بينظير بوتو وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة

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بيلاوال بوتو زرداري لدى استقباله من قبل الرئيس الباكستاني بعد تعيينه وزيرا للخارجية. 27 أبريل/نيسان 2022.

عُين بيلاوال بوتو زرداري (33 عاما)، وهو نجل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت في 2007، الأربعاء رسميا وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة برئاسة شهباز شريف. وهو أيضا نجل الرئيس السابق آصف علي زرداري وحفيد رئيس الوزراء السابق ذو الفقار علي بوتو، الذي أُعدم في 1979.

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عُين بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت في 2007، الأربعاء رسميا وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة برئاسة شهباز شريف.

وبات الشاب البالغ 33 عاما والذي درس في جامعة أوكسفورد، أحد أصغر وزراء الخارجية في العالم.

إثر أدائه قسم اليمين وزيرا للخارجية، كتب نجل الرئيس السابق آصف علي زرداري وحفيد رئيس الوزراء السابق ذو الفقار علي بوتو (أُعدم في 1979) في تغريدة على تويتر أنه سيعمل مع حزبه (حزب الشعب الباكستاني) "على أداء دورنا من أجل استعادة الديمقراطية من خلال إصلاحات انتخابية ونضال من أجل اقتصاد أكثر عدالة وتعزيز مكانة باكستان في الساحة الدولية".

وسيقوم وزير الخارجية الجديد بأول رحلة له إلى الخارج الخميس إذ سيرافق رئيس الوزراء في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية، الشريك التجاري الرئيسي لباكستان والداعم المالي لاقتصادها في غالب الأحيان.

فرانس24/ أ ف ب

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