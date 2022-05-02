نيوزيلندا تفتح حدودها أمام القادمين من 60 دولة للمرة الأولى منذ عامين وتستقبلهم بالدموع والشوكولاتة

سيدتان تتعانقان في مطار أوكلاند بعد وصول طائرة قادمة من لوس أنجلس لأول مرة منذ عام 2020، 2 مايو/أيار 2022.

غنى فنانون في استقبال أول الواصلين إلى نيوزيلندا بعد أن فتحت حدودها أمام المسافرين من 60 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة. وكانت حدود البلد الواقع في جنوب المحيط الهادئ مغلقة منذ مطلع عام 2020 إثر ظهور فيروس كورونا. وأثناء عناق الأصدقاء والأقرباء وذرف الدموع وُزعت الشوكولاتة المحلية على القادمين.

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فتحت نيوزيلندا حدودها أمام آلاف المسافرين القادمين من نحو 60 دولة حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا في أوائل عام 2020.

وغنى فنانون عند بوابة الوصول في أوكلاند وتم توزيع شوكولاتة محلية الصنع مع وصول أولى الرحلات من لوس أنجلس وسان فرانسيسكو.

وتعانق أصدقاء وعائلات وسالت دموعهم لأن البعض لم يكن قد التقوا مع بعضهم منذ أكثر من عامين.

وكانت نيوزيلندا قد فرضت بعضا من أشد القيود في العالم خلال الجائحة ولم تبدأ إلا في الآونة الأخيرة في تخفيف الإجراءات التي لا تحظى بشعبية على نحو متزايد، على أمل تعزيز السياحة وتخفيف نقص العمالة.

وفُتحت الحدود أمام النيوزيلنديين والأستراليين في فبراير/شباط ومارس/آذار. والآن يمكن للزوار من نحو 60 دولة معفاة من التأشيرة الدخول ما دام قد تم تطعيمهم وأثبتت الاختبارات عدم إصابتهم بكوفيد-19.

فرانس24/ رويترز

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