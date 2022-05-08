فيروس كورونا: 8 وفيات في شنغهاي و4462 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

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إجراء فحص كورونا لمواطن في شيجياتشوانغ بإقليم هيبي بشمال الصين، في 12 كانون الثاني/يناير 2021.

أعلنت الحكومة المحلية الصينية تسجيل 4462 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من مايو أيار، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة مع اليوم السابق الذي أحصيت فيه 4675 إصابة بكوفيد 19. وأعلنت الحكومة المحلية في مدينة شنغهاي الأحد تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس في السابع من مايو أيار، بعد أن كانت في حدود 13 في اليوم السابق. وتمارس الصين سياسة صفر-كوفيد المتمثلة في التصدي لبؤر الإصابات من خلال الاختبارات الجماعية وتدابير إغلاق مشددة تثير الاستياء والشك حول جدواها.

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قالت لجنة الصحة الوطنية الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 4462 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السابع من مايو أيار، منها ‭329‬ إصابة ظهرت عليها أعراض و4133 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 4675 إصابة جديدة منها 351 ظهرت عليها أعراض و4324 بدون أعراض.

كما سجلت الصين 8 وفيات جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 5174 وفاة.

وقالت السلطات إن بر الصين الرئيسي رصد 219625 إصابة حتى السابع من مايو أيار.

قالت الحكومة المحلية في بيان الأحد إن مدينة شنغهاي الصينية سجلت 8 وفيات جديدة بكوفيد-19 في السابع من مايو أيار، انخفاضا من 13 في اليوم السابق.

كما سجلت المدينة 3760 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض في السابع من مايو أيار، مقابل 3961 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض 215، انخفاضا من 253 في اليوم السابق.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من ‭42‬.‭514‬ مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و‭645187‬. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

فرانس 24/ رويترز

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