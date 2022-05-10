الأمم المتحدة تدين أعمال العنف في سريلانكا وتدعو السلطات إلى تحقيق شفاف وإصلاحات عميقة

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اشتباكات بين أنصار الحكومة والشرطة خارج مكتب الرئيس في كولومبو في 9 مايو 2022.

نددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه بأعمال العنف التي تشهدها سريلانكا منذ أسابيع، ودعت إلى ضبط النفس والاستماع إلى مشاغل الناس. كما طالبت السلطات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الأحداث. وأكدت باشليه على ضرورة إجراء حوار وطني وإصلاحات هيكلية أكثر عمقا.

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دانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه الثلاثاء أعمال العنف المتصاعدة في سريلانكا التي تشهد أزمة اقتصادية حادة، ودعت السلطات للحؤول دون وقوع المزيد من الاضطرابات.

وقالت إن على السلطات ممارسة ضبط النفس والتأكد من أن الإجراءات المعتمدة في حالة الطوارئ تتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا تستخدم لإسكات الأصوات المعارضة.

ودعت إلى ضبط النفس وإجراء حوار مجدٍ لمعالجة شكاوى الناس، عقب أعمال عنف دامية هي الأسوأ خلال أسابيع من الاحتجاجات.

وعبرت باشليه عن "القلق العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في سريلانكا بعد أن هاجم أنصار رئيس الوزراء متظاهرين سلميين في كولومبو في التاسع من أيار/مايو، وما أعقب ذلك من أعمال عنف من جانب حشود ضد أعضاء من الحزب الحاكم".

وأضافت: "أدين جميع أعمال العنف وأدعو السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل ودقيق وشفاف في جميع الهجمات التي وقعت. من الضروري التأكد من محاسبة جميع الذين يقفون وراء ذلك بمن فيهم المحرضون على أعمال العنف أو منظموها". ودعت سلطات كولومبو إلى حماية الحق في التجمع السلمي.

ولفتت إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة جعلت الحياة اليومية شاقة على غالبية السريلانكيين، مشيرة إلى المظالم التي تحتاج إلى حوار وطني وإصلاحات هيكلية أكثر عمقا.

وقالت إن أشخاصا من مختلف الإتنيات والديانات تلاقوا للمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة وبالمشاركة في الحياة الديمقراطية.

وتابعت: "أحض الحكومة السريلانكية على الشروع في حوار مجدٍ مع جميع مكونات المجتمع لإيجاد مسار للمضي قدما والتصدي للتحديات الاجتماعية الاقتصادية التي يواجهها الناس ولا سيما المجموعات الضعيفة والمهمشة".

وأضافت: "أدعو الحكومة إلى معالجة الأسباب الجذرية السياسية والنظامية الأوسع نطاقا التي تكرس التمييز منذ فترة طويلة وتقوض حقوق الإنسان".

وقالت إن مكتبها سيراقب الوضع عن كثب، وأملت في أن تجد سريلانكا حلا للأزمة من أجل رفع المعاناة وتعزيز الديمقراطية ومنع وقوع المزيد من العنف.

وكان أنصار رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، هاجموا الإثنين متظاهرين عُزّل يقومون منذ أسابيع بمظاهرات سلمية.

وإضافة إلى القتلى، أصيب قرابة 200 شخص ولم تؤد استقالة راجاباكسا إلى تهدئة الغضب الشعبي.

فرانس24/ أ ف ب

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