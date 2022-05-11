توتر الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية مع احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية

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أصدر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية الأربعاء تقريرًا صحفيا لتصريحات أدلى بها يون سوك-يول الرئيس الجديد للبلاد خلال اجتماع مع الوزراء، وقال فيها إن "الوضع الأمني صعب... وهناك قلق وسط الحديث عن استئناف كوريا الشمالية للتجارب النووية". وأشار سوك-يول أيضا إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلاده والمتمثل في ارتفاع الأسعار.

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وفقا لتقرير صحفي صادر عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، قال يون سوك-يول الرئيس الجديد للبلاد الأربعاء إن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية صعب، مشيرا إلى الحديث عن تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية.

وأدلى يون بهذا التعليق خلال اجتماع مع الوزراء، وحث المسؤولين على البقاء في حالة تأهب للاستجابة بشكل أفضل في مواقف كهذه. وقال الرئيس الجديد "الوضع الأمني صعب، ويشعر كثيرون من الخارج كذلك بالقلق وسط الحديث عن استئناف (كوريا الشمالية) للتجارب النووية".

وتولى يون منصبه رئيسا للبلاد الثلاثاء وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث تختبر كوريا الشمالية سلسلة من الأسلحة الجديدة، وأجرت أحدث هذه الاختبارات قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيبه.

وقال يون خلال الاجتماع أيضا إن ارتفاع الأسعار هو أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد، مضيفا أن اقتصاد البلاد "في وضع صعب للغاية" وأنهم "بحاجة لإعادة نظر شاملة لمختلف المؤشرات ومواصلة دراسة الطرق لاحتواء الأسعار بناء على تحليل أسباب ارتفاعها".

فرانس24/ أ ف ب

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