كوريا الشمالية: كيم جونغ أون يحمل الحكومة مسؤولية تفاقم تفشي فيروس كورونا

اتهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لدى ترؤسه اجتماعا للمكتب السياسي للحزب الحاكم الثلاثاء، المسؤولين الحكوميين في بلاده بالإهمال والتراخي في إدارة أزمة فيروس كورونا ما أدى إلى تفاقم تفشي العدوى، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الأربعاء. وقال كيم إن هناك "عدم نضج في قدرة الدولة على التعاطي مع الأزمة" وانتقد "الموقف غير الإيجابي والتراخي وعدم تحرك كبار المسؤولين" بعد أن سجلت البلاد النووية 232,880 حالة إصابة جديدة بـ"حمى" ما يرفع إجمالي المصابين إلى 1,72 مليون و62 وفاة.

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اعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأن إهمال وكسل المسؤولين الحكوميين أديا إلى تفاقم تفشي وباء كوفيد في البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، فيما تجاوز عدد الحالات المعروفة 1,7 مليون إصابة.

وكانت الدولة النووية قد أعلنت عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي. وتتزايد أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون ما يظهر فشل إجراءات الإغلاق المستمرة منذ عامين.

ولدى ترؤسه اجتماعا للمكتب السياسي للحزب الحاكم الثلاثاء، قال كيم إن هناك "عدم نضج في قدرة الدولة على التعاطي مع الأزمة" وانتقد "الموقف غير الإيجابي والتراخي وعدم تحرك كبار المسؤولين في الدولة"، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وسجلت البلاد 232,880 حالة إصابة جديدة بـ"حمى" مساء الثلاثاء، ما يرفع إجمالي العدد إلى 1,72 مليون و 62 وفاة، بحسب الوكالة. وفيما لم تحدد وسائل الإعلام الرسمية عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، قال خبراء إن السلطات ستلاقي صعوبة في إجراء اختبارات على نطاق واسع.

وخلال الاجتماع مساء الثلاثاء وعد كيم بـ"إيقاظ الحزب بأسره مثل بركان ثائر" لمواجهة تفشي الفيروس. ووضع نفسه في مقدمة استجابة البلاد الوبائية منذ أعلنت كوريا الشمالية عن أول إصابة كوفيد الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التفشي يتسبب بـ"اضطرابات كبيرة".

وتم توزيع أدوية تبرعت بها أسرة كيم على الكوريين الشمالين في إقليم جنوب هوانغي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، في مسعى لتسليط الضوء على دوره شخصيا في محاربة الوباء. ويشارك قرابة 3000 من الطواقم الطبية للجيش في "خدمة على مدار الساعة لتوصيل وإمداد الأدوية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء.

وفي السياق، قال خبراء إن نظام الرعاية الصحية في كوريا الشمالية يعد من بين الأسوأ في العالم، حيث تعاني المستشفيات من نقص في التجهيزات وقلة وحدات العناية المشددة وعدم وجود أدوية لعلاج المصابين بفيروس كورونا أو إمكانيات لإجراء فحوص على نطاق واسع.

بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية الأربعاء عن قلقها بشأن الأضرار الهائلة التي قد يلحقها متحور أوميكرون بالسكان غير الملقحين في كوريا الشمالية، وجددت عرضها للمساعدة بدءا بتوفير اللقاحات وصولا إلى المعدات الطبية. وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن "منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق عميق إزاء خطر انتشار كوفيد-19 بشكل أكبر في كل أنحاء البلاد، خصوصا أن السكان لم يتلقوا اللقاحات وأن العديد من الأشخاص لديهم تاريخ طبي يعرضهم لخطر الإصابة بشكل خطير من المرض".

فرانس24/ أ ف ب

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