كوريا الشمالية تنهي تحضيرات لإجراء تجربة نووية وفق معلومات نقلتها سول

استكملت كوريا الشمالية التحضيرات لتجربة نووية وهي تنتظر الوقت المناسب لإجرائها، وفق تأكيد نائب كوري جنوبي نقلا عن معلومات من وكالة التجسس في بلاده. وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من إمكان إجراء الاختبار في أي وقت فيما يصل بايدن إلى سول الجمعة في أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة.

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عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوريا الجنوبية، كشف نائب كوري جنوبي نقلا عن معلومات من وكالة التجسس في سول أن كوريا الشمالية أنهت التحضيرات لتجربة نووية وهي تنتظر الوقت المناسب لإجرائها.

وعلى الرغم من موجة الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية "أنجزت التحضيرات لإجراء تجربة نووية وهم ينتظرون فقط الوقت المناسب" لتنفيذها كما أوضح النائب ها تاي-كونغ للصحافة.

وتظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية، وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أسابيع من إمكان إجراء الاختبار في أي وقت.

ويصل بايدن إلى سول الجمعة في إطار أول رحلة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان الأربعاء "معلوماتنا تعكس احتمالا حقيقيا" لإجراء تجربة صاروخية نووية أو تجربة سلاح نووي تزامنا مع زيارة جو بايدن.

وأعلنت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي أولى الإصابات بكوفيد-19، وهي الآن تبلغ عن تسجيل مئات الآلاف من حالات "الحمى" يوميا. ويعتقد خبراء أن تجربة نووية قد تساعد في صرف انتباه العامة عن الوباء.

فرانس24/ أ ف ب

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