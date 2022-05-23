بايدن يعلن عن شراكة اقتصادية جديدة في آسيا ويتعهد بالدفاع عن تايوان في وجه غزو صيني محتمل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من اليابان عن شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تضم 13 دولة، تعمل على تحقيق المزيد من التكامل في مجالات رئيسية، وتضم هذه الشراكة الولايات المتحدة واليابان وتستثني الصين. كما حذر بايدن من أن بلاده ستساعد "في الدفاع عن تايوان بوجه غزو صيني" مضيفا بأن الصين "تلعب بالنار" عبر "التحليق بالقرب من تايوان وكل المناورات التي يقومون بها".

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين من طوكيو إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضم 13 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان، ولكن من دون الصين التي تنظر بريبة إلى هذا المشروع.

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ولا يُعد "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" اتفاقية تجارة حرة ولكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي وسلاسل الإمداد والبنية التحتية للطاقة النظيفة ومكافحة الفساد.

الصين "تلعب بالنار"

كما حذر الرئيس الأمريكي من أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان عسكريا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتي، مؤكدا أن الصين "تلعب بالنار".

وفي رده على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا إن حاولت الصين السيطرة على الجزيرة بالقوة، أعلن بايدن "هذا هو التعهد الذي قطعناه على أنفسنا" مضيفا "كنا موافقين على سياسة صين واحدة (...) ولكن فكرة أن تؤخذ (تايوان) بالقوة هي بكل بساطة غير ملائمة".

وقال بايدن إن الصينيين "يلعبون بالنار بالفعل حالياً عبر التحليق بالقرب (من تايوان) وكل المناورات التي يقومون بها".

فرانس24/ أ ف ب

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