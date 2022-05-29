حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت 6 ملايين منذ بداية الجائحة

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إجراء اختبارات لمواطنين صينيين في العاصمة بكين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا
إجراء اختبارات لمواطنين صينيين في العاصمة بكين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الستة ملايين حول العالم منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون/ الأول 2019. وتم تسجيل إصابة 525.61 مليون نسمة بالفيروس إلى حد الآن في أكثر من 210 دول ومناطق. وسجلت أعلى نسبة وفيات في الولايات المتحدة التي فقدت أكثر من مليون شخص بسبب الفيروس.

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أصيب نحو 525.61 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و699154، وفق إحصاء لوكالة رويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:    

 الدول والمناطق      إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة    1005603              83968144

 الهند               524572               43150215

 البرازيل            666319               30921145

 فرنسا               148129               29079025

 ألمانيا             138787               26211046

 المملكة المتحدة     177977               22238713

 روسيا               804114               18315292

 كوريا الجنوبية      24103                18053287

 إيطاليا             166476               17355119

 تركيا               98731                15020785

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 الدول وترتيبها             عدد الوفيات             عدد الإصابات

 40 - العراق                25219                   2327777

 45 - الأردن            14066                   1696359

 

فرانس24/ رويترز

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