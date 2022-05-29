حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت 6 ملايين منذ بداية الجائحة
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تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الستة ملايين حول العالم منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون/ الأول 2019. وتم تسجيل إصابة 525.61 مليون نسمة بالفيروس إلى حد الآن في أكثر من 210 دول ومناطق. وسجلت أعلى نسبة وفيات في الولايات المتحدة التي فقدت أكثر من مليون شخص بسبب الفيروس.
أصيب نحو 525.61 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و699154، وفق إحصاء لوكالة رويترز.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 1005603 83968144
الهند 524572 43150215
البرازيل 666319 30921145
فرنسا 148129 29079025
ألمانيا 138787 26211046
المملكة المتحدة 177977 22238713
روسيا 804114 18315292
كوريا الجنوبية 24103 18053287
إيطاليا 166476 17355119
تركيا 98731 15020785
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
40 - العراق 25219 2327777
45 - الأردن 14066 1696359
فرانس24/ رويترز
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