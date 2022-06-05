الصين تطلق مهمة مأهولة جديدة على متن "السفينة الإلهية" لبناء محطتها الفضائية

صاروخ "لونغ مارش-2إف" يحمل مركبة "شنتشو-14" وثلاثة رواد ينطلق من مركز "غيوتشيوان" في مهمة مأهولة لبناء محطة فضاء صينية. مقاطعة غانسو، الصين في 5 يونيو/حزيران 2022.

أطلقت الصين الأحد بنجاح مركبتها "شنتشو-14" أو "السفينة الإلهية" باللغة الصينية وعلى متنها ثلاثة رواد إلى محطتها الفضائية، في مهمة من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية 2022 مع دخول إنشائها مرحلة محورية. وتم تصميم محطة الفضاء الصينية لتعمل لما لا يقل عن عشرة أعوام.

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أرسلت الصين الأحد إلى مدار الأرض مركبة تحمل ثلاثة رواد إلى محطتها الفضائية، والمقرر أن تكتمل بحلول نهاية العام، مع دخول إنشائها مرحلة محورية.

وفي بث مباشر عبر التلفزيون الحكومي، يظهر صاروخ من طراز "لونغ مارش-2إف" ينطلق من مركز غيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين في الساعة 10:44 صباحا (0244 بتوقيت غرينتش) حاملا "شنتشو-14" أو "السفينة الإلهية" باللغة الصينية.

وبدأ بناء المحطة الفضائية العام الماضي بإطلاق أول وأكبر وحداتها الثلاث -تيانخه- التي تضم أماكن معيشة رواد الفضاء الزائرين. وستطلق الصين الوحدتين "ونتيان" في يوليو/تموز و"منغتيان" في أكتوبر/تشرين الأول، للالتحام مع "تيانخه" لتشكيل هيكل على شكل حرف تي.

وسيقيم قائد بعثة شنتشو-14 تشن دونغ (43 عاما) وزميلاه ليو يانغ (43 عاما) وتساي شيوي تشه (46 عاما) وجميعهم من المجموعة الثانية لرواد الفضاء في الصين، وسيعملون في المحطة الفضائية لمدة ستة أشهر قبل العودة إلى الأرض في ديسمبر/كانون الأول مع وصول طاقم "شنتشو-15".

وسيشرف الطيار السابق في سلاح الجو تشن مع ليو، التي أصبحت أول رائدة فضاء صينية في عشر سنوات، وتساي الذي يشارك لأول مرة في مهمة فضائية، على التحام ونتيان ومنغتيان مع الوحدة الأساسية. وسيعملون أيضا على تركيب المعدات داخل وخارج المحطة الفضائية وإجراء مجموعة من الأبحاث العلمية.

ضمن هذا الإطار، أفاد تشن في مؤتمر صحفي في غيوتشيوان السبت بأن "مهمة شنتشو-14 معركة محورية في مرحلة بناء محطة الفضاء الصينية.. وستكون المهمة أصعب وستكون هناك مشاكل أكثر وستكون التحديات أكبر".

وصممت المحطة الفضائية لتعمل لما لا يقل عن عشرة أعوام.

فرانس24/ رويترز

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