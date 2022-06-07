واشنطن تقول إن العالم سيرد بقوة إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية

© أ ف ب

صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية في 17 نيسان/أبريل لإطلاق سلاح تكتيكي موجه من مكان لم يكشف في كوريا الشمالية.

حذرت الثلاثاء الولايات المتحدة كوريا الشمالية من مغبة إجراء تجربة نووية جديدة، وقالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية إنه سيكون هناك رد قوي وواضح من العالم بأسره على هذه الخطوة. وتزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إجراء واشنطن وسول مناورات عسكرية مشتركة ما دفع بيونغ يانغ إلى الرد بإطلاق ثمانية صواريخ بالستية في بحر اليابان.

إعلان اقرأ المزيد

قالت واشنطن على لسان ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية االثلاثاء، إنه سيكون هناك رد قوي وواضح من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والعالم إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية.

وأضافت شيرمان للصحافيين بعد محادثات مع نظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون-دونغ في سول إن "أي تجربة نووية ستكون انتهاكا تاما لقرارات مجلس الأمن الدولي (و) سيكون هناك رد سريع وقوي على مثل هذه التجربة ... أعتقد أنه (الرد) لن يكون فقط من جانب جمهورية كوريا (الجنوبية) والولايات المتحدة واليابان بل إن العالم بأسره سيرد بطريقة قوية وواضحة". وقالت شيرمان "نحن مستعدون وسنواصل مناقشاتنا الثلاثية (مع كوريا الجنوبية واليابان) غدا".

جاءت تصريحات المسؤولة الأمريكية بعد أن أطلقت كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية ثمانية صواريخ أرض - أرض الأحد.

في غضون ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الإثنين إن أعمال البناء التي تقوم بها كوريا الشمالية لتوسعة منشآت مهمة في موقع يونجبيون النووي الرئيسي تمضي قدما.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك