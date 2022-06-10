آلاف المسلمين في عدة دول آسيوية يحتجون على تصريحات مسؤولة هندية حول النبي محمد

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شهدت عدة دول آسيوية الجمعة مظاهرات حاشدة تنديدا بتصريحات الناطقة الرسمية باسم الحزب الحاكم في الهند، اعتبرت "مسيئة" للنبي محمد. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، علق حزب بهاراتيا جاناتا عضوية المسؤولة مؤكدا في نفس الوقت احترامه لكل الأديان. وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها تصريحات عن النبي محمد أو رسوم له غضبا في صفوف المسلمين، ولعل أبرز مظاهر ذلك احتجاج مئات الآلاف في عدد من الدول الإسلامية على رسوم ساخرة لمجلة "شارلي إبدو" الفرنسية، تسببت في أزمة بين فرنسا وعدد من الدول الإسلامية.

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شارك آلاف المسلمين من دول آسيوية الجمعة في مظاهرات ضخمة احتجاجا على تصريحات مسؤولة في الحزب الحاكم الهندي ضد النبي محمد، سببت أزمة دبلوماسية لبلدها.

وخلف تعليق متحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند على العلاقة بين النبي محمد وزوجته عائشة غضبا عارما في العالم الإسلامي، ما يزال مستمرا منذ الأسبوع الماضي.

واستدعى مذ ذاك نحو 20 بلدا سفراء الهند، فيما حاول حزب بهاراتيا جاناتا الحد من الضرر بتعليقه عضوية المسؤولة وتأكيده أنه يحترم كل الأديان.

وشهد يوم الجمعة أكبر مظاهرات شعبية حتى الآن ردا على التصريحات، إذ قدرت شرطة بنغلادش عدد المتظاهرين بأكثر من 100 ألف شخص في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة.

وقال أمان الله أمان، أحد المتظاهرين في العاصمة دكا، "نتجمع هنا اليوم للاحتجاج على إهانة نبيّنا من قبل مسؤولَين حكوميَين هنديين... نريد أن ينزل بهما حكم بالإعدام".

ورددت الحشود في المدينة هتافات تندد برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وتدعو من وصفتهم بـ"أعداء العقيدة الإسلامية" إلى "الحذر".

وفي باكستان نظمت مظاهرة في لاهور بعد صلاة الجمعة بدعوة من حركة لبيك الدينية المتشددة، إذ تجمع في وسط المدينة حوالي خمسة آلاف من أنصار الجماعة المحظورة سابقا، للاحتجاج ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات أقوى ضد الهند على خلفية التعليقات.

في هذا السياق، قال المتظاهر عرفان رضوى الذي يعمل مدرسا، "نبي الإسلام هو خط أحمر بالنسبة لنا. سواء كانت الهند... أو أي جهة أخرى، يجب أن يعلموا أن المدافعين عن الإسلام لن يلتزموا الصمت".

مطالبات بالاعتذار

في الهند، حيث انطلق الغضب، نظم جزء من الأقلية المسلمة الوازنة والبالغ عدد أعضائها 200 مليون شخص، مظاهرات في عدة مدن. وتجمع حشد كبير أمام المسجد الجامع في نيودلهي الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع عشر.

في مكان آخر من العاصمة، أظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طلابا من الجامعة الإسلامية المليّة المرموقة وهم يحرقون دمية تجسد نوبور شارما، المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا والتي أثارت تعليقاتها الضجة.

وقطعت السلطات الهندية الإنترنت في الجزء الخاضع لها من إقليم كشمير المضطرب وقيدت صلاة الجماعة في المساجد وفرضت حظر تجول الجمعة.

وأدى إضراب تلقائي إلى إغلاق أعمال تجارية في أنحاء مدينة سريناغار الرئيسية في المنطقة، حيث دعا المتظاهرون إلى الرد على "الإساءة" إلى النبي.

وفي إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، نظم حوالي 50 محتجا مسيرة أمام السفارة الهندية في جاكرتا.

وصرح منسق الاحتجاج علي حسن أن "الحكومة الهندية يجب أن تعتذر للمسلمين وعليها اتخاذ اجراءات صارمة ضد السياسيين اللذين أدليا بهذه التصريحات".

ويأتي هذا التوتر في أعقاب الغضب الذي ساد العالم الإسلامي عام 2020 بعد أن دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حق مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد.

وعقبها، قطع لاجئ شيشاني رأس مدرس اللغة الفرنسية صامويل باتي في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد أن عرض رسوما كاريكاتورية على تلاميذه خلال درس حول حرية التعبير.

فرانس24/ أ ف ب

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