الصين: شنغهاي تطلق حملة فحص غير مسبوقة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا

إجراء الاختبارات في شنغهاي وإغلاق جديد في أجزاء من المدينة للحد من تفشي فيروس كورونا، الصين في 9 يونيو/حزيران 2022.

فرضت سلطات شنغهاي على جميع سكانها الخضوع إلى فحص شامل لفيروس كورونا، بعد عشرة أيام فقط من رفع المدينة الصينية قيود مكافحة الجائحة، ما أثار قلق السكان ومخاوف من التأثير المتوقع على الأنشطة التجارية. وبات على السكان تقديم إثبات الفحص في غضون 72 ساعة قبل دخولهم المراكز التجارية والمقرات الإدارية أو حتى ركوب المترو والحافلات.

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تواجه مدينة شنغهاي الصينية موجة غير مسبوقة من الفحص الشامل لوباء كوفيد-19 يشمل مزيدا من السكان في عطلة نهاية الأسبوع، بعد عشرة أيام فحسب من رفع المدينة قيود مكافحة الجائحة، ما أثار قلق السكان ومخاوف من التأثير المتوقع على الأنشطة التجارية.

وفيما تسابق السلطات الزمن للحيلولة دون تفش أوسع نطاقا بعد اكتشاف بضع حالات محلية، أمرت بإجراء فحوصات لجميع السكان في 14 من 16 حيا في شنغهاي في عطلة نهاية الأسبوع. وأعلنت بعض الأحياء أنه لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم لحين إجراء الفحص.

وسيتوجب على السكان تقديم ما يثبت خضوعهم للفحص في غضون 72 ساعة قبل دخول المراكز التجارية والمقرات الإدارية أو حتى ركوب المترو والحافلات.

وظلت بعض أجزاء شنغهاي خاضعة لإجراءات الإغلاق أو أعادت تطبيقها مجددا بعد فترة وجيزة من رفعها في أول يونيو/حزيران بعد اكتشاف بعض الإصابات.

وفي العاصمة بكين، أغلقت السلطات أماكن الترفيه ومراكز الإنترنت في اثنين من أكبر أحياء المدينة بعد رصد إصابات في بعض الحانات.

وسجل بر الصين الرئيسي 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخميس منها 45 ظهرت عليها أعراض و106 بدون أعراض حسبما أعلنت الجمعة لجنة الصحة الوطنية.

فرانس24/ رويترز

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