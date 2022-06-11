الهند: مقتل شخصين واعتقال العشرات خلال مظاهرات للمسلمين احتجاجا على تصريحات "مسيئة" للنبي محمد

قتل شخصان واعتقل أكثر من 130 آخرين خلال مظاهرات نظمها مسلمون الجمعة في الهند احتجاجا على تصريحات أدلت بها نوبور شارما المسؤولة في الحزب الحاكم والتي اعتبرت "مهينة" للنبي محمد. وأثارت تصريحات شارما موجة شجب عارمة في العالم الإسلامي وردود فعل دبلوماسية من عدة دول استدعت السفراء الهنود لديها للحصول على تفسيرات.

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قالت الشرطة الهندية السبت إن شخصين قتلا واعتقل أكثر من 130 آخرين خلال مظاهرات نظمها مسلمون الجمعة احتجاجا على تصريحات اعتبرت "مهينة" للنبي محمد أدلت بها مسؤولة في الحزب الحاكم في الهند.

ويشهد العالم الإسلامي حالة غضب بعد تصريحات أدلت بها قبل أسبوع متحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند برئاسة رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي، بشأن العلاقة بين النبي وأصغر زوجاته عائشة خلال نقاش في برنامج متلفز.

وبعد صلاة الجمعة نزل مسلمون إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجية ضخمة في أنحاء الهند وبلدان مجاورة للتنديد بهذه التصريحات.

وأطلقت الشرطة النار على الحشود في بلدة رانتشي في شرق الهند. وقال شرطي هندي في رانتشي لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم ذكر اسمه إن "الشرطة اضطرت لإطلاق النار لتفريق المتظاهرين وأصيب بعضهم بالرصاص ما ادى إلى مقتل شخصين". وقطعت السلطات شبكة الإنترنت في المدينة وفرضت حظر تجول.

وأطلقت شرطة ولاية أوتار براديش الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع واحد على الأقل، بعد أن شهدت هذه الولاية الشمالية مظاهرات عدة.

وأثارت تصريحات نوبور شارما عن النبي محمد موجة شجب عارمة في العالم الإسلامي وعاصفة دبلوماسية، إذ استدعت حكومات نحو عشرين دولة إسلامية السفراء الهنود لديها للحصول على تفسيرات.

إجراءات صارمة

قال الأمين العام لحكومة الولاية أفانيش أواستي إن معظم المظاهرات انتهت بسلام، لكن في بعض المدن رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة وجرحوا شرطيا واحدا على الأقل.

وأكد أواستي للصحافيين "سنتخذ إجراءات صارمة ضد الذين يرشقون الحجارة ويشاركون في أعمال عنف".

وصرح المسؤول الرفيع في شرطة الولاية براشانت كومار لوكالة الأنباء الفرنسية أن نحو 136 متظاهرا اعتقلوا في ست مقاطعات في ولاية أوتار براديش.

وُنظمت مظاهرات ضخمة الجمعة في جميع أنحاء الهند، أحرقت حشود خلال بعضها دمى للمتحدثة باسم حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) نوبور شارما التي أثارت تعليقاتها هذه الاحتجاجات. وتم تعليق عضوية شارما في الحزب الذي أكد في بيان أنه "يحترم كل الديانات".

وتواجه حكومة مودي القومية الهندوسية باستمرار اتهامات باستهداف الأقلية المسلمة.

ويفيد آخر تعداد للسكان أجري في 2011 بان المسلمين يشكلون 14,23 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم أكثر من 1,3 مليار نسمة، مقابل 79,80 بالمئة من الهندوس.

فرانس24/ أ ف ب

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