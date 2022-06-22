مقتل أكثر من مئة شخص في زلزال ضرب عدة مناطق في أفغانستان

سقط أكثر من مئة قتيل ومائتي مصاب إثر زلزال عنيف ضرب أفغانستان الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث في البلاد. وهز الزلزال الذي بلغته قوته 6.1 درجة عدة مناطق من بينها إقليم بكتيكا إقليمي ننكرهار وخوست.

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أفاد مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان الأربعاء أن زلزالا شدته 6.1 درجة أدى إلى مقتل 130 شخصا على الأقل في شرق البلاد.

وأوضح محمد نسيم حقاني رئيس الهيئة إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح.

وتابع أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

فرانس24/ رويترز

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