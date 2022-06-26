ريبورتاج - أفغانستان : عمليات الإغاثة في جايان إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال

01:26 شاب أفغاني فقد ابنته جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الأربعاء 22 يونيو 2022 © فرانس24

تتواصل الجهود الدولية التي تبذلها الأمم المتحدة، لتوزيع المساعدات على عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان، الذين تضرروا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق البلاد الأربعاء، وأودى بحياة أكثر من ألف شخص، مما زاد العبء الواقع على النظام الصحي الهش في البلاد. فريق فرانس24 انتقل إلى جايان في مقاطعة بكتيكا، إذ تعد أكثر المناطق تضررا حسب الأمم المتحدة، ونقل تفاصيل سير عمليات الإغاثة، كما وثق جزءا من معاناة بعض ضحايا الحادث، ممن فقدوا أسرهم ودمرت منازلهم. تقرير شهزيب وحلة وسونيا غزالي وعلا عباسي.