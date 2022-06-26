ريبورتاج - أفغانستان : عمليات الإغاثة في جايان إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال

نشرت في:

شاب أفغاني فقد ابنته جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الأربعاء 22 يونيو 2022
شاب أفغاني فقد ابنته جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الأربعاء 22 يونيو 2022 © فرانس24
نص: فرانس24 تابِع
|
فيديو: علا عباسي

تتواصل الجهود الدولية التي تبذلها الأمم المتحدة، لتوزيع المساعدات على عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان، الذين تضرروا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق البلاد الأربعاء، وأودى بحياة أكثر من ألف شخص، مما زاد العبء الواقع على النظام الصحي الهش في البلاد. فريق فرانس24 انتقل إلى جايان في مقاطعة بكتيكا، إذ تعد أكثر المناطق تضررا حسب الأمم المتحدة، ونقل تفاصيل سير عمليات الإغاثة، كما وثق جزءا من معاناة بعض ضحايا الحادث، ممن فقدوا أسرهم ودمرت منازلهم. تقرير شهزيب وحلة وسونيا غزالي وعلا عباسي.